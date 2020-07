Milow

Erde, Steine und stählerne Wände. Das und bald noch viel mehr wird bewegt, wenn jetzt die in die Jahre gekommene Havelbrücke bei Milow erneuert wird. Die Arbeiten haben Fahrt aufgenommen und Fachleute wie auch interessierte Laien können vermutlich erahnen, was gegenwärtig vor sich geht.

An beiden Ufern des Flusses werden jetzt die Rampen aufgeschüttet, auf denen etwas später die Behelfsbrücke platziert werden soll. Diese wird auf der östlichen Seite nicht weit entfernt parallel zum Bestandsbau installiert.

Beginn am 25. Mai

Der Landesbetrieb Straßenwesen hat den Bauauftrag an die RASK Brandenburg GmbH mit Sitz in Werder vergeben. Offiziell haben die Arbeiten am 25. Mai begonnen. „Wir sind noch bei der Baustelleneinrichtung und in der Planungsphase“, sagt RASK-Bauleiter Marco Röding. Bis die Rampen der Behelfsbrücke die richtige Höhe erreicht haben, würden insgesamt 2.500 Kubikmeter Füllboden aufgeschüttet.

Besonders interessant für Schaulustige dürfte es in etwa zwei Wochen werden. Dann beginnen die Rammarbeiten im Uferbereich. Dort werden dann Spundwandkästen in den Erdboden getrieben, die zwei Aufgaben haben. Sie sollen die Rampen von außen einfassen und somit stabilisieren. Außerdem werden sie später als Auflage für die Behelfsbrücke dienen.

4,80 Meter lichte Höhe

Die künftige Behelfsbrücke muss die gleiche Höhe wie die vorhandene Brücke bekommen, erklärt Marco Röding. Es sei eine lichte Höhe von 4,80 Meter über dem Normalpegel der Havel vorgeschrieben, damit der Schiffsverkehr so wie bisher weiter die Baustelle passieren kann.

Wenn die Rammarbeiten für die Spundwände der Rampen auf beiden Uferseiten abgeschlossen sind, läuft deren Aufschütten noch weiter. Das Verfüllen soll bis etwa Ende August dauern. Für Ende September/Anfang Oktober darf dann mit dem Einheben und Montieren der Teile für die Behelfsbrücke gerechnet werden. Sie wird aus mehreren Stahlelementen bestehen, die vor Ort zusammengesetzt werden, und nur einspurig sein.

Ampelverkehr wechselseitig

Das bedeutet, dass der Verkehr, der auf der Behelfsbrücke um die eigentliche Baustelle herumgeführt wird, nur wechselseitig rollen kann. Das wird mit einer Ampel geregelt. Mit Wartezeiten ist zu rechnen.

Der Schwerlastverkehr soll indes nicht über die Behelfsbrücke fahren. Er soll in dieser Zeit umgeleitet werden über die L96, Bützer und Böhne in Richtung Rathenow oder eben umgekehrt.

1.200 Tonnen Steine

Außerdem werden gegenwärtig im Baustellenbereich auch jede Menge neu antransportierte Steine bewegt und platziert. Das hat mit den Rampen für die Behelfsbrücke nicht direkt etwas zu tun. Rund 1.200 Tonnen Wasserbausteine werden derzeit an verschiedenen Stellen auf dem Boden verteilt, um als stabile Basis für die Technik zu dienen, mit der dann zum gegebenen Zeitpunkt die Bestandsbrücke abgerissen wird.

Diese Steinschüttungen sind so wie die Behelfsbrücke nur ein Provisorium. Alles wird nach der Fertigstellung der neuen Brücke wieder entfernt.

Abschnitt 450 Meter lang

Spätestens jetzt ist darauf hinzuweisen, dass das jetzt laufende Projekt viel mehr als „nur“ die Brücke umfasst. Der gesamte Abschnitt ist stattliche 450 Meter lang und dazu gehört auch der Bau eines neuen Kreisverkehrs in Höhe des Abzweigs nach Bützer. Die Investitionssumme für alles zusammen liegt bei 9,5 Millionen Euro. Es geht hier also um das größte Infrastrukturprojekt im Westhavelland seit vielen Jahren.

Auf der neuen Brücke soll die Fahrbahn 6,50 Meter breit werden. Dazu kommt links und rechts daneben jeweils ein Fuß-Rad-Weg mit 2,75 Metern Breite. Die beiden großen Pfeiler im Fluss sollen stehen bleiben, weil sie noch in einem guten Zustand sind. Sie sollen saniert werden und außen herum eine neue Betonschicht erhalten.

Betrieb ab Oktober 2021

Wie der Landesbetrieb Straßenwesen mitgeteilt hat, soll ab Ende Oktober 2021 der Verkehr über die neu gebaute Havelbrücke rollen. Neben verschiedenen Komplettierungen und nach Abschluss der Rückbauarbeiten solle bis April 2022 alles fertig sein.

Schon seit vielen Jahren haben die Milower auf den Neubau ihrer Havelbrücke gewartet. Denn der Landesbetrieb hat zugesagt, dass dies der Auftakt für den ersehnten Ausbau der gesamten Ortsdurchfahrt der L96 sein soll.

Von Bernd Geske