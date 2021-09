Neue Ausstellung in Milow erweckt vergessene Gemüsesorten zu neuem Leben

Milow

Nein, der „Berliner Aal“ ist kein Fisch und die „Bunten Forellen“ schwimmen üblicherweise nicht im Wasser. Diese etwas kuriosen Namen gehören nämlich zu Gemüsesorten, die in Vergessenheit geraten sind. Einige dieser sogenannten alten Sorten sind kaum noch oder gar nicht mehr vorhanden, wie die Gurkensorte „Chinesische Schlagen“.

Gegen das Verschwinden alter Sorten und für den Erhalt der Artenvielfalt setzen sich auch die Mitarbeiter des Nabu Regionalverbands Westhavelland seit geraumer Zeit ein.

Sie laden zu Saatgut-Tauschbörsen und pflanzen selbst auf den Streuobstwiesen alte Sorten an. Nun gehen René Riep, Geschäftsführer des Regionalverbands, und seine Mitstreiter noch einen Schritt weiter.

Am Mittwoch haben sie eine neue Wanderausstellung im Naturparkzentrum in Milow eröffnet, die sich ausführlich mit alten Gemüsesorten befasst. In Auftrag gegeben haben diese der Verband zur Förderung des ländlichen Raums in der Region Berlin-Brandenburg Pro Agro und der Verein zur Erhaltung und Rekultivierung von Nutzpflanzen VERN.

Rund 150 000 Gärten in Brandenburg

„Tatsächlich steht die Ausstellung bereits seit Mitte August. Wir haben sie auch nicht abgehangen, so dass sie bei dem einen oder anderen Besucher schon wirken konnte und wir haben festgestellt, die Ausstellung begeistert. Es gab durchweg positive Resonanz“, verriet René Riep am Mittwoch.

Rund 150 000 Gärten gibt es allein in Brandenburg. Sie sind wichtige Keimzellen, denn jeder einzelne Gartenbesitzer kann einen Teil zum Erhalt der Artenvielfalt beitragen. Wie, das erfährt man in der Ausstellung, denn die erklärt nicht nur, welche alten Sorten es gibt und wie es derzeit um sie steht. Die Besucher erfahren auch, wie sie selbst Saatgut gewinnen können und welche Eigenschaften dieses hat.

Außerdem gibt es Tipps zum Gärtnern auf dem Balkon und die Besucher können auf eine Zeitreise der Nutzpflanzen gehen.

„Dieses Projekt zeigt, dass jeder einzelne dazu beitragen kann, dass alte Sorten wieder wachsen“, lobte Pro Agro-Geschäftsführer Kai Rückewold. Nach Milow waren auch die drei Frauen gekommen, die die Ausstellung gemeinsam konzipiert und erschaffen haben.

Die Havelländerin Heike Helmers kümmerte sich um die textliche Gestaltung und das Layout. Yvonne Berthold und Katrin Hellmann aus Berlin übernahmen die gestalterische Konzeption und Andrea Willmann aus Leipzig setzte das Ganze.

Hanf und Tabak im Milower Naturparkzentrum

Sie schuf mit einem Gartenhäuschen, einem Hochbeet und weiteren Elementen die interaktive Wanderausstellung und bekam dafür am Mittwoch jede Menge Lob von den Besuchern der Eröffnung. Unter diese hatte sich auch Felix Menzel (SPD), Bürgermeister der Gemeinde Milower Land, gemischt.

Neugierig hob er einzelne Elemente, die den Blick auf Hanf, Tabak und andere Exponate freigaben. Andere Besucher griffen in ein Glas mit diversen Linsen und Bohnen oder warfen einen Blick auf die Infotafel, die erklärte, was alte Sorten überhaupt sind.

Einige alte Tomatensorten wachsen auch im Garten des Bürgermeisters, wie Menzel am Mittwoch verriet. Er nutzte die Ausstellung, um sich noch mehr Inspiration fürs Gärtnern zu holen.

Vorträge im Naturparkzentrum Wer mehr über alte Sorten erfahren möchte, kommt am 17. September um 14 Uhr ins Naturparkzentrum. Dort gibt es einen Vortrag rund um die Tomate. Am 20. November ebenfalls um 14 Uhr sind Interessierte zum Vortrag „Bunte Gärten statt grauem Schotter und Steinwüste“ eingeladen. Die neue Wanderausstellung im Naturparkzentrum kann zunächst bis Ende des Jahres besucht werden. Das Zentrum öffnet bis Ende Oktober täglich – außer Mittwoch – von 10 bis 17 Uhr. Ab November bis März öffnet das Naturparkzentrum Donnerstag bis Samstag 10 bis 16 Uhr. Der Eintritt ist frei.

„Der Mensch ist abhängig von der Biodiversität, also der Vielfalt der Arten und deshalb freue ich mich zum einen, dass immer mehr Projekte, die die biologische Vielfalt sichern, umgesetzt werden und erlebbar sind. Zum anderen bin ich froh, dass wir diese Ausstellung nun in Milow zeigen können“, betonte Menzel.

Neben der Renaturierung der Havel, dem Schutz besonderer Pflanzenarten auf dem Milower Berg und dem Truppenübungsplatz Klietz trage auch die Gemeinde Milower Land zum Schutz der Artenvielfalt bei, in dem sie bestimmte Flächen nun deutlich seltener oder gar nicht mähe.

Zur Ausstellung gibt es übrigens auch eine umfangreiche Broschüre, die die Informationen zusammenfasst und neben Tipps für Hobbygärtner auch eine umfangreiche Sortenübersicht sowie ein Salatglossar enthält.

Von Christin Schmidt