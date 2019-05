Milower Land

Demokratie kann grausam sein. Holger Schiebold weiß das jetzt. Der CDU-Frontmann hat den Karren in der Gemeindevertretung Milower Land lange gezogen, er war für seine Partei eine Wahlperiode lang Kreistagsvorsitzender und der ist stark engagiert im Heimat- und Kulturverein Milower Land. Er hat – zusammen mit Winfried Ganzer und anderen – den „Mann von Milow“ zurück ins Dorf geholt und die Chroniken digitalisiert.

Ein Mandat weniger

So einer muss auch seine Stimme in der Gemeindevertretung erheben – möchte man meinen. Doch mit der neuen Wahlperiode gehört Holger Schiebold der Gemeindevertretung nicht mehr an. Seine Partei, die CDU kam bei der Wahl auf 36,1 Prozent der Stimmen. Vor fünf Jahren waren es noch 44,8 Prozent. Folge des durchaus bedeutsamen Stimmverlustes ist, dass der CDU ein Mandat weniger in der Gemeindevertretung zusteht.

Michael Lorenz ist Ortsvorsteher in Großwudicke und stellvertretender Vorsitzender der Gemeindevertretung Milower Land. Quelle: privat

Dieses Mandat hat nun die SPD. Katja Poschmann, Vorsitzende des SPD-Gemeindeverbandes Premnitz-Milower Land ist zufrieden. „Wir haben unseren Anteil von 26,6 auf 30 Prozent verbessert. Das ist gegen den Landestrend und warum sollte ich da nicht zufrieden sein?“ Mit fünf Gemeindevertretern bildet die SPD weiter die zweitstärkste Fraktion. Ein starkes Ergebnis habe auch Michael Lorenz für die SPD vorzuweisen. „Das ist sehr schön und es hat unserer Partei im Milower Land genutzt“, sagt Katja Poschmann.

Vier Sitze für die WGM

Keine Veränderungen gibt es bei der Wählergemeinschaft Milower Land. Die Wählergemeinschaft ist ein Sammelbecken für Interessierte, die ansonsten den Freien Wählern aber auch anderen Parteien anhängen. 28,9 Prozent lautete das Ergebnis am Sonntag. Vier Mandate darf die Wählergemeinschaft besetzen. Damit ist Winfried Ganzer von der Wählergemeinschaft nicht unzufrieden.

Gerne etwas mehr

Wie Uwe Litfin, bedauert er aber, dass die Wählergemeinschaft zwar im Vergleich zum Jahr 2014 über zwei Prozent zugelegt hat. Einen Sitz mehr gab es dafür nicht. „Es wäre schön gewesen, wenn wir noch ein paar Mandate mehr gehabt hätte“, sagt Uwe Litfin.

Ein FDP-Abgeordneter

Ein Mandat bleibt bei der FDP. In diesem Jahr gab es bei der Wahl fünf Prozent, vor fünf Jahren waren es lediglich zwei Prozent. Das Mandat wird Adran Binsau einnehmen.

Felix Menzel, Bürgermeister von Milower Land. Quelle: Christin Schmidt

Bei der Europawahl hatte die AfD in einigen Dörfern sehr hohe Stimmenanteile bekommen. In Nitzahn waren es zum wiederholten Mal deutlich mehr als 40 Prozent. Bürgermeister Felix Menzel, er ist SPD-Mitglied, glaubt, dass in Nitzahn Leute leben, die besonders aktiv Wahlwerbung für die AfD betreiben.

Sehr viel getan

Nicht nur Felix Menzel, auch Dieter Dombrowski bedauert das Wahlergebnis für Holger Schiebold. „Wir hätten ihn wirklich gerne dabei gehabt“, sagt Dombrowski und Menzel ergänzt: „Holger Schiebold hat viel für die Gemeinde getan.“

Sie sollen es richten

Das sind die gewählten Gemeindevertreter in Milower Land: Anke Engeleiter, Wolfgang Gräfe, Claudia Ziem, Dieter Dombrowski, Christian Kremp, Mirko Paproth (alle CDU; Michael Lorenz, Björn Eichhorn, Ines Zygowski, Günther Grünberg, Jörg Schmidt (alle SPD); Uwe Litfin, Winfried Ganzer, Christin Puhlmann, Ursula Eismann (alle Wählergemeinschaft Milower Land); Adrian Binsau (FDP). Ebenfalls stimmberechtigt ist Bürgermeister Felix Menzel (SPD).

Von Joachim Wilisch