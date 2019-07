Bützer

Dass die Menschen im Havelland vor wenigen Tagen noch bei weit über 30 Grad schwitzten kann man sich kaum noch vorstellen. Temperaturen um die 20 Grad haben den Hochsommer zumindest gefühlt in weite Ferne rücken lassen. Derweil erinnert in Bützer im Milower Land ein Blick auf die Hauptstraße noch sehr eindrücklich An die Bullenhitze.

Die Oberfläche der Ortsdurchfahrt ist großflächig aufgerissen. Insbesondere die extrem heißen Tage Ende Juni haben das Material derart erhitzt, dass sich die oberste Schicht aufgelöst hat.

Karsten Ziehm, Leiter der zuständigen Straßenmeister in Rathenow, hat bereits veranlasst, dass vorerst nur noch mit 30 km/h durch Bützer gefahren werden darf. „Die Straße in Bützer liegt fast den ganzen Tag in der prallen Sonne. Das hat nun leider gravierende Spuren hinterlassen“, so Karsten Ziehm.

Grundhafte Sanierung ist wahrscheinlich erforderlich

Wie er erklärt, ist die Ortsdurchfahrt nicht mit einer Asphaltdecke überzogen. Stattdessen hatten Mitarbeiter der Straßenmeisterei vor einigen Jahren hier eine Oberflächenbehandlung aufgebracht. Diese werde deutschlandweit eingesetzt. „Allerdings ist sie leider auch sehr Hitze empfindlich“, räumt Ziehm ein.

Die Emulsion, die mit Split gemischt ist, hat die extremen Temperaturen nicht überstanden. Die oberste Schicht riss regelrecht auf, der Verkehr tat sein übriges. Es sei aus verschiedenen Gründen nicht möglich, alle Straßen mit einer Asphaltdecke zu überziehen.

In Bützer muss ist die Ortsdurchfahrt nun so stark beschädigt, dass wahrscheinlich eine grundhafte Sanierung erforderlich ist. „Es zeichnet sich leider ab, dass wir die Straße nicht einfach neu überziehen können“, so Ziehm.

Andere Straßen haben nicht so stark gelitten

Er will erst einmal abwarten und schauen, wie sich die Straße in den nächsten Wochen verändert. Sie Straßenmeisterei hatte zusätzlichen Split aufgetragen, der sich mit der Emulsion vermischen und so die Oberfläche etwas glätten soll.

Karsten Ziehm hofft, dass sich dadurch die Risse insgesamt etwas verfahren. Nach dem Sommer will er entscheiden, ob doch noch die Straßenbaumaschinen in Bützer anrücken müssen. Wenn es dazu kommt, wird in jedem Fall ein anderer Oberflächenbelag aufgetragen. Denn auch in den nächsten Jahren wird die Straße in den Sommermonaten der prallen Sonne ausgesetzt sein.

Veränderungen am Straßenbelag sind bei Außentemperaturen von mehr als 30 Grad nicht ungewöhnlich. So stark wie in Bützer haben die anderen Straßen im Einzugsbereich der Straßenmeisterei aber nicht gelitten, so Ziehm.

Von Christin Schmidt