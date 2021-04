Nitzahn

Frank Tschöpe ist in Nitzahn aufgewachsen, ging hier zur Schule und seit 2012 ist der selbstständige Elektrotechniker auch Ortsvorsteher in seinem Heimatdorf. Im MAZ-Interview erklärt er, was Nitzahn besonders macht.

Seit über einem Jahr steckt die Welt in der Corona-Krise. Wie ist Ihr Dorf bislang damit zurechtgekommen?

Auch nicht anders wie die anderen Orte. Wir können froh sein, dass wir auf dem Dorf leben, hier bekommt man nicht allzu viel davon zu spüren. Dennoch fehlen natürlich die Feste, das Zusammenkommen.

Inwiefern beeinflusst die Krise Ihre Arbeit als Ortsvorsteher?

Ich sehe natürlich weniger Menschen als vorher. Aber wenn Geburtstage sind, gratuliere ich nach wie vor. Das gehört auf dem Dorf einfach dazu. Mir tut es leid, dass das ganze Leben so eingeschränkt ist und vor allem die Älteren kaum noch jemanden sehen.

Seit neun Jahren sind Sie Ortsvorsteher in Nitzahn. Macht Ihnen das Ehrenamt noch immer Spaß?

Auf jeden Fall, aber vor der Krise hat es noch mehr Spaß gemacht. Man konnte sich noch mit den Menschen treffen und Festen feiern. Ich muss auch gestehen, ich müsste mir mehr Zeit für die Sache nehmen, was neben der Arbeit nicht immer leicht ist. Ich ärgere mich immer wieder, dass ich nicht alles so schaffe, wie ich es mir vorstelle. Ich würde mich zum Beispiel gern intensiver der Geschichte unseres Ortes widmen und das Material, das wir haben, im Gemeindezentrum aufbereiten. Schade ist auch, dass wir nur zu zweit im Ortsbeirat sitzen, obwohl wir eigentlich drei Plätze hätten.

Was damit zu tun hat, dass Sie bei der letzten Wahl 2019 so viele Stimmen gesammelt haben, dass Sie zwei Sitze im Ortsbeirat besetzen konnten.

Das stimmt und darüber freut man sich natürlich und denkt: Vielleicht hast du ja doch etwas richtig gemacht. Andererseits ist es natürlich schade, denn so fehlt uns eine Kraft.

Was unterscheidet Ihrer Meinung nach Nitzahn von anderen Dörfern?

Zum einen macht die Geschichte unser Dorf besonders. Es ist wirklich spannend, was man hier alles entdeckt hat. Die ältesten Fundstücke sind 10.000 Jahre alt und im Museum in Genthin ausgestellt. Zudem haben wir eine umfangreiche Chronik und die Leute bringen immer mal wieder Dinge aus alten Zeiten ins Dorfgemeinschaftshaus wie die Fahne des 1875 gegründeten „Gesangsverein zu Nitzahn“. Was wir geschichtlich zu bieten haben, ist wirklich besonders. Und zum anderen bin ich stolz, dass so viele junge Menschen sich für Nitzahn entscheiden und gern hier leben.

Was wünschen Sie sich für Ihr Dorf in den nächsten zehn Jahren?

Eigentlich sind wir ganz zufrieden. Es gibt keine größeren Probleme. Es wäre schön, wenn wir künftig vielleicht noch ein paar Baugrundstücke anbieten könnten. Viel Möglichkeiten für Wachstum gibt es aber nicht. Deshalb hoffe ich, dass unsere Bevölkerungszahl stabil bliebt und die jungen Menschen sich weiterhin für Nitzahn entscheiden. Und natürlich hoffe ich, dass wir all das, was aufgrund von Corona nun brachliegt, nach der Krise wieder auflebt.

Von Christin Schmidt