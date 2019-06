Milow

Die Ergebnisse der Kommunalwahl im Milower Land sind bekannt. Nun geht es darum, die neuen Ortsvorsteher und ihre Stellvertreter zu bestimmen. Zudem muss die Besetzung der Ausschüsse der Gemeindevertretung beschlossen und ein Vorsitzender sowie und ein oder mehrere Stellvertreter für das Gremium gewählt werden. Die dafür nötigen konstituierenden Sitzungen finden vom 19. bis zum 26. Juni statt.

Am Mittwoch, dem 19. Juni findet die erste Ortsbeiratssitzung in Großwudicke statt. Beginn ist um 19 Uhr im Vereinshaus des BCV Am Bahnhof. Neue Gesichter sind hier nicht zu erwarten. Alle drei bisherigen Mitglieder – Michael Lorenz und Tilo Rottke für die SPD sowie Fred Ziem für die CDU – wurden wiedergewählt.

Ganz anders in Bahnitz. Hier sind alle drei Sitze neu besetzt. Die bisherige Ortsvorsteherin Petra Dombrowski trat nicht zur Wahl an. Auch Andrea Kühne und Istvan Utasi sind nicht mehr dabei.

Gräfe ist bereit, noch einmal anzutreten

Jutta Ost, Dieter Dombrowski und Claudia König übernehmen nun die Geschicke in Bahnitz. Die frisch gewählten Volksvertreter kommen am Freitag, dem 21. Juni erstmals zusammen. Sie treffen sich um 20 Uhr im Versammlungsraum „Alte Schule“ in der Dorfstraße 22. Dann entscheidet sich, wer neuer Ortsvorsteher wird.

Jeweils gleich drei Sitzungen finden am 24., 25. und 26. Juni statt. Am Montag, dem 24. Juni trifft sich um 17 Uhr erstmals der neue Ortsbeirat Bützer im Gemeindezentrum. Um 18 Uhr tagt der Ortsbeirat Milow im Milower Gemeindezentrum, bevor hier um 20 Uhr die konstituierende Gemeindevertretersitzung stattfindet.

Bisher hatte Wolfgang Gräfe von der CDU-Fraktion den Vorsitz des Gremiums inne. Er hat signalisiert, dass er bereit wäre, die Arbeit fortzusetzen.

Am Dienstag, 25. Juni tagen die Ortsbeiräte Schmetzdorf um 18 Uhr, Zollchow um 19 Uhr und Vieritz um 20 Uhr. Den Abschluss bilden am Mittwoch, 26. Juni Möthlitz um 18 Uhr, Nitzahn um 19 Uhr und Jerchel um 20 Uhr.

Von Christin Schmidt