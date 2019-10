Das traditionelle Treckertreffen zog am Sonnabend zahlreiche Interessierte nach Knoblauch. Sie sahen alte und neue Fahrzeuge und sie erlebten spannende Wettbewerbe. Es war bereits das 17. Treckertreffen in dem kleinen Dorf der Gemeinde Milower Land. Ein Unfall am Rande sorgte für Schreckminuten.