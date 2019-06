Milow

Die Nachtigall ist Mitte Juni eigentlich schon verstummt. Die Brutpflege steht nun an erster Stelle. Am kommenden Samstag gibt es dennoch die Gelegenheit, sich einen Abend lang musikalisch und literarisch mit dem Nachtsänger der Vogelwelt zu beschäftigen.

Die Schauspielerin Laurin Singer und das Blockflötenquartett der Kantorei Premnitz-Milow lassen mit Texten, Gedichten und kurzen Erzählungen, die Nachtigall literarisch flattern. Am Samstag, dem 22. Juni laden sie gemeinsam um 20 Uhr zu einer Konzert-Lesung in die Milower Kirche ein.

Die Idee dazu entstand bereits im vergangenen Jahr. „Fontane hat in diesem Jahr jeder zu bieten. Wir wollten uns etwas anderes einfallen lassen. Und da ich mich schon sehr lange musikalisch und literarisch mit dem Thema Nachtigall befasse, entschieden wir uns für ein Nachtigallkonzert“, erklärt Laurin Singer. Der Vogel sei seit Jahrhunderten eine Inspirationsquelle.

Vogelstimmen am Beetzsee imitiert

Laurin Singer wird in der Konzert-Lesung ihre Sprechstimme wie ein Musikinstrument nutzen und so einzelne Werke vertonen. „Das ist auch für mich als Schauspielerin eine besondere Erfahrung“, sagt die Mögelinerin. Geübt hat sie dafür in ihrer Datsche am Beetzsee.

„Irgendwann haben sogar die Vögel auf meine Laute reagiert. Da wusste ich, ich bin auf dem richtigen Weg“, erinnert sich Singer mit einem Lächeln. Diese Arbeit habe ihre Beziehung zu Vögeln verändert. „Ich höre ihnen seither ganz anders zu.“

Der älteste Text, den es am Samstag zu hören gibt, stammt aus dem 13. Jahrhundert – ein lange verschollenes Werk von Franz von Assisi. Dazu hat das Blockflötenquartett unter der Leitung von Elisabeth Hendrich aus seinem Repertoire passende Melodien ausgesucht, darunter Werke von Bach, Mendelssohn-Bartholdy und Sammartini.

Bereits seit 1957 gibt es das Quartett. Elisabeth Hendrich ist seit 1982 dabei. Mit ihr treten am Samstag Hanna Seefeld, Susan Giese und Svenja Giese auf.

Das Konzert am Samstag, dem 22. Juni in der Milower Kirche beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei, um eine Kollekte wird gebeten.

Von Christin Schmidt