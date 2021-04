Schmetzdorfer Ortsvorsteher im Interview: „Probleme haben wir nicht, nur Herausforderungen“

Schmetzdorf

Lutz Wirtz ist in Schmetzdorf aufgewachsen und inzwischen seit sieben Jahren Ortsvorsteher in seinem Heimatdorf und stellvertretender Ortswehrführer. Im Interview mit der MAZ spricht er über aktuelle Probleme und verrät, was er sich für sein Dorf wünscht.

Warum haben Sie das Amt des Ortsvorsteher übernommen?

Ich bin angetreten, um Herausforderungen im Ort zu lösen, dafür haben mich die Bürger gewählt und es macht mir großen Spaß. Ich sehe mich als Bindeglied, viele kommen auf mich zu, wenn es Probleme gibt.

Welche Probleme beschäftigen derzeit die Schmetzdorfer?

Ich würde nicht von Problemen sprechen, es sind Herausforderungen. Die größte ist der schlechte Mobilfunkempfang. Man bezahlt viel Geld für den Mobilfunkvertrag, kann ihn hier aber kaum nutzen. Auch der Gehweg und die Beleuchtung in der Havelbergerstraße sind eine Katastrophe. Die Masten stehen so weit auseinander, dass Kinder mit der Taschenlampe zum Bus laufen müssen. Auch unsere Ortsdurchfahrt, die Landesstraße 97, ist in einem furchtbaren Zustand.

In Schmetzdorf ist also selbst mit Mobiltelefon nicht erreichbar?

Ja, es ist wirklich eine Katastrophe. Das haben wir insbesondere während des Hochwassers 2013 gemerkt. Dass sich das bis heute nicht geändert hat, nehmen wir Dietmar Woidke sehr übel. Als Innenminister hatte er damals bei einem Besuch in Schmetzdorf viel versprochen. Das ist acht Jahre her. Immerhin einen Vorteil hat das Ganze, wenn wir in Schmetzdorf feiern, schaut niemand auf sein Mobiltelefon. Die meisten lassen es gleich zu Hause, weil sie wissen, sie haben sowieso keinen Empfang.

Abgesehen von den Herausforderungen, was wurde in den letzten Jahren geschaffen?

Einiges. Der Friedhof wurde in Ordnung gebracht, unser Dorfplatz, der Voßgarten ebenso und wir haben ein neues Feuerwehrgerätehaus bekommen. Leider konnten wir beides aufgrund der Krise noch nicht einweihen. Dazu kommt, dass wir jetzt zwar ein neues Feuerwehrhaus haben, aber das Ganze ist an vielen Ecken nicht zu Ende gedacht. Unter anderem ist die Dachrinne nicht angeschlossen. Die Mauer, an der zuvor das alte Stallgebäude anschloss, ist noch immer nicht verputzt und an der Außenfassade unseres Dorfgemeinschaftshauses hat man lieblos den Stuck abgeschlagen, statt ihn zu reparieren. Das sind Dinge, die uns ärgern und die wir nicht nachvollziehen können.

Wie kommt Ihr Dorf durch die Krise?

Eigentlich ganz normal, ruhig. Wir hatten nicht viel Fälle im Dorf. Aber es ist natürlich viel ruhiger als sonst. Man trifft nur selten jemanden an. Die Feste und die spontanen Zusammenkünfte fehlen. Wir hoffen natürlich alle, dass sich das endlich wieder normalisiert.

Was wünschen Sie sich für Ihr Dorf in den nächsten zehn Jahren?

Als erstes ein neues Feuerwehrfahrzeug und die Instandsetzung der Gehwege und natürlich endlich funktionierenden Mobilfunk.

Von Christin Schmidt