Sebastian Bült: Der Arbeits-Alltag mit Maske und Abstand ist ein anderer

Milow

Für Sebastian Bült ist die Maske bei der Arbeit kein Problem. Dennoch bemerkt er einen Unterschied im Alltag. „Im Dienst haben wir hier viel die Maske an – in den Gängen und bei anderen Kollegen im Büro immer.“ Es gebe aber auch noch andere Veränderungen zu früher.

Zum Beispiel in der Mittagspause: „Das Kollegium isst zurzeit in zwei Gruppen zu unterschiedlichen Zeiten. Dadurch sehen sich nicht mehr alle auf einmal. Das macht schon einen Unterschied in der Team-Arbeit.“

Man kennt die Kollegen unter der Maske

Trotzdem hat Sebastian Bült auch mit den Maßnahmen einen guten Umgang mit den Mitarbeitern. „Ich bin schon seit 13 Jahren in der Gemeindeverwaltung. Deshalb kenne ich die Kollegen einfach schon sehr gut und da macht dann die Maske nicht mehr so viel aus.“ Auch wenn alle geimpft seien und sich regelmäßig testen, sei es trotzdem sicherer mit Mundschutz, sagt der stellvertretende Kämmer in Milow.

Von Till Eichenauer