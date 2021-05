Buckow

Buckow ist nur einen Katzensprung von Großwudicke entfernt und dennoch kannten viele Mädchen und Jungen der sechsten Klasse der Kleinen Grundschule Großwudicke den Ort bislang nicht. Seit Mittwoch ist das nun anders. Die Schüler verbrachten einen Projekttag in Buckow und lernten dabei nicht nur das Dorf kennen.

Sie durften Vereinsmitglieder interviewen, Fotos machen, haben gemeinsam gegessen und sich mit den Buckower Landfrauen unterhalten. Die hatten die Schüler eingeladen, um gemeinsam an einem Projekt zu arbeiten. Dessen Ziel ist es, ein Kochbuch mit alten, regionalen Rezepten zu erstellen, das die Kinder gestalten.

„Die Idee dazu hatten wir schon seit einiger Zeit. Als nun die Gründer des Coworking Space ,Waldstatt’ in Großwudicke anregten, dass sich die Vereine in unseren Dörfern enger vernetzen und zusammenarbeiten, hatten wir uns überlegt, daraus ein Gemeinschaftsprojekt zu machen, in das wir auch die Schule einbinden“, erzählt Landfrau Sandra Lorenz.

Ihr Anliegen ist es, mit den Rezepten zu zeigen, dass man auch aus einfachen, regionalen Zutaten, die zum Teil im heimischen Garten wachsen, leckere Speisen zaubern kann.

Hexensuppe und Birnentorte

Knapp 20 Rezepte haben die Buckower Landfrauen bereits gesammelt, darunter auch eine Anleitung für eine Birnentorte und für eine Kirschsuppe mit Klütern. Herzhaftes wie grüne Bohnensuppe mit Eierkuchen oder der Klassiker Kartoffeln mit Stippe fehlen natürlich auch nicht. Sogar eine Hexensuppe ist dabei. In den letzten acht Wochen hatten sich die Schüler bereits mit den Rezepten befasst und diese kreativ illustriert.

Insgesamt 16 Mädchen und Jungen wirken an dem Projekt mit und teilen sich die unterschiedlichen Aufgaben. Alina und Fiona haben sich ein Rätsel ausgedacht, Anna und Sophie haben aus Linsen und Backzutaten das Buckower Wappen nachgestellt und fotografiert und Lilou und Zoe haben sich Gedanken gemacht, wie das Titelblatt gestaltet werden kann.

„Das Projekt macht wirklich Spaß, es ist mal etwas anderes“, schwärmt die 13-jährige Fiona aus Bützer zum Abschluss des Projekttages. Diesen haben die Schüler unter anderem genutzt, um Vereinsmitglieder zu interviewen.

Heiko Maganus sprach mit Schülern über den Buckower Reitverein. Auch Vertreter der Feuerwehr, des Angelvereins und des Buckower Carnevalsvereins standen Rede und Antwort. „Wir wussten gar nicht, dass es hier so viele Vereine gibt“, gesteht die elfjährige Lilou aus Zollchow.

Lukas ließ sich derweil von Walter Binsau durch das Dorf führen und durfte sich etliche alte Landmaschinen anschauen. Trotz ihrer Begeisterung für das Projekt sind die Schüler zugleich ein wenig wehmütig, denn es ist ihre letzte gemeinsame Arbeit, bevor sie nach den Sommerferien in eine weiterführende Schule wechseln. Umso mehr freuen sie sich, dass sie wahrscheinlich am Montag zum ersten Mal seit langer Zeit endlich wieder alle gemeinsam die Schule besuchen können.

Eine kulinarische Reise

Bis zu den Ferien werden sie noch jeden Mittwoch gemeinsam am Kochbuch arbeiten. Dazu haben sich die Schüler schon tolle Ideen einfallen lassen. Sie wollen die Landfrauen aber nicht nur dabei unterstützen, die alten Rezepte zu bewahren und zu verbreiten. Sie verbinden diese zudem mit Ausflugszielen in der Region. Das Ganze wird also eine Art kulinarische Reise. Welche Ziele die Schüler mit Birnentorte und Co zusammenbringen, soll aber noch nicht verraten werden.

Sandra Lorenz hofft, dass das Werk noch in diesem Jahr erscheint. Sie hat bereits mit einem Verlag in Tangermünde und einer Buchbinderin aus Mögelin Kontakt aufgenommen. Um das Kochbuch finanzieren zu können, würden sich die Landfrauen über Sponsoren freuen, die sich gern mit einer Seite in dem Buch verewigen können.

Schon jetzt sind sich die Beteiligten einig, dass die Zusammenarbeit eine tolle Idee war, von der alle Seiten profitieren. „Wir sind total begeistert wie viel Mühe sich die Kinder geben und was für tolle Ideen sie haben“, schwärmt Landfrau Monika Stebner.

Ihre Mitstreiterin Gerda Müller spendierte den Schülern am Projekttag Nudeln mit Tomatensoße und auch Muffins hatten die Landfrauen für ihre Besucher gebacken. „Ein rundum gelungener Tag“, meint auch Schulsozialarbeiterin Janet Ziolkowski.

Von Christin Schmidt