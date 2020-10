Milow

Der Brückenbau in Milow schreitet sichtlich voran. Mit schwerem Gerät wird hier gearbeitet. Den Verkehr regelt derweil seit etwa zwei Wochen in alle drei Richtungen eine Baustellenampel. Zu Stoßzeiten müssen Autofahrer hier schon mal längere Wartezeiten in Kauf nehmen.

In Richtung Premnitz und Bützer beträgt die Wartezeit einer Ampelphase knapp fünf Minuten. Wer beim ersten Mal nicht durchkommt, muss sich also in Geduld üben. „Zum Teil stehen die Fahrzeuge, die aus Milow raus in Richtung Premnitz oder Bützer fahren, bis zur Apotheke“, berichtet Milows Ortsvorsteher Winfried Ganzer.

Er dokumentiert den Brückenbau fast täglich mit seiner Kamera und stellt dabei immer wieder fest, dass viele Autofahrer an der Ampel den Motor laufen lassen.

Ortsvorsteher sorgt sich um Bewohner des Pflegeheims

„Wir haben hier ein Seniorenheim, dessen Bewohner nun die ganzen Abgase abbekommen. Ich habe sogar schon erlebt, dass es in unserer Bäckerei nach Abgasen riecht. Es muss doch möglich sein, dass die Fahrzeugführer während der Wartezeit den Motor abstellen“, meint der Ortsvorsteher.

Ein Schild, wie es häufig an solchen Baustellen steht und Verkehrsteilnehmer darauf hinweist, den Motor aufgrund der längeren Wartezeiten auszustellen, fehlt in Milow.

„Ich bezweifle auch, dass ein einziges Schild hier helfen würde. Der Landesbetrieb für Straßenwesen sollte gleich mehrere solcher Schilder aufstellen. In jedem Fall muss etwas passieren. Die Ampel steht schließlich noch bis nächstes Jahr und so kann es nicht weitergehen“, macht Ganzer deutlich.

Er appelliert an die Vernunft der Verkehrsteilnehmer und bittet alle, der Umwelt und den Mitmenschen zu Liebe den Motor bei Rot auszustellen.

Von Christin Schmidt