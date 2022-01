Bützer

„Unsere ganze Familie ist in großer Sorge“, sagt Michelle Siegl. Die 29-Jährige hat den Suchaufruf nach ihrer 14-jährigen Nichte in den sozialen Netzwerken gestartet, bis Sonntagnachmittag wurde dieser fast eintausend Mal geteilt.

14-Jährige verlässt ihr Zuhause am Freitagmorgen, 7. Dezember

Offenbar nach einem Streit hat die 14-jährige Emely ihr Zuhause am Freitagmorgen verlassen und ist seitdem nicht wieder heimgekehrt. Gesehen wurde sie zwischenzeitlich am Sonnabend, 8. Januar, in der Stadt Brandenburg/Havel, die rund 30 Kilometer vom Heimatort der Familie im Milower Land entfernt ist.

Die Polizei ist informiert, berichtet Michelle Siegl. Die Suche nach der 14-Jährigen laufe. Emely habe einen großen Freundeskreis, sagt ihre Tante. Möglicherweise halte sie sich daher bei Freunden auf, wo jedoch genau, „dazu haben wir keinerlei Vermutung“, sagt die 29-Jährige. Sie hofft nun, dass möglichst viele Menschen die Augen nach der vermissten Emely offen halten. Hinweise auf ihren Aufenthaltsort sind bei jeder Polizeidienststelle möglich.

Appell an die 14-Jährige: „Wir schaffen das zusammen!“

Eines ist Michelle Siegl ganz besonders wichtig: „Ich möchte gern direkt an meine Nichte appellieren: Emely, bitte komm nach Hause zurück. Wir vermissen dich und machen uns große Sorgen. Egal, welchen Grund es für dein Verschwinden gibt – wie schaffen das zusammen, man kann über alles reden!“ Die bisherigen direkten Kontaktversuche der Familie seien fehlgeschlagen, da die 14-Jährige all ihre Familienmitglieder auf dem Handy offenbar geblockt hat. „Uns allen geht es nicht gut, wir machen uns riesige Sorgen um Emely!“

Die 14-jährige Emily aus Bützer (Milower Land) wird seit dem 7. Januar 2022 vermisst. Quelle: Privat

Die 14-Jährige Emely wird wie folgt beschrieben:

schulterlange, dunkelbraune Haare, die sie stets offen und mit Mittelscheitel trägt

blaue Augen mit dicken, schwarzen, künstlichen Wimpern

ca. 1,60 bis 1,65 Meter groß

ab und zu trägt sie eine Brille (groß, mit schwarzem Gestell)

schlanke, zierliche Figur

Diese Jacke der Marke „ellesse“ trug die 14-Jährige bei ihrem Verschwinden. Quelle: Privat

bei ihrem Verschwinden trug Emely weiße Turnschuhe mit bunten Applikationen, höchstwahrscheinlich Jeans oder schwarze Leggins, eine schwarze Daunenjacke mit weiß abgesetzten Ärmeln (siehe Foto) und eine schwarze Mütze (Marke North Face, siehe Foto)

Von Nadine Bieneck