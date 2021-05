Tote Schweine in Bützer: Das sagt der Kreisbauernverband

Havelland

Diese Bilder sorgten auch bei Dirk Peters, Vorsitzender des Kreisbauernverbands Havelland, am Sonntagabend für helle Aufregung. Passanten waren in Bützer auf merkwürdige Geräusche aus zwei Abfalltonnen aufmerksam geworden und hatten die Polizei informiert. Wie sich herausstellte, hatte der Betreiber einer Schweinemastanlage im Ortsteil des Milower Landes vor seinem Grundstück mehrere Dutzend toter Ferkel in den Containern zur Abholung durch die Tierverwertungsanlage bereitgestellt. Unter den toten Tieren befanden sich jedoch noch lebende Tiere, nach MAZ-Informationen drei Ferkel.

Die eingangs noch lebenden Tiere konnten nicht mehr gerettet werden. Quelle: Kay Harzmann

„Ich habe erstmal Gänsehaut gehabt, als ich die Bilder gesehen habe“, sagt Peters, Geschäftsführer der Agro-Farm GmbH Nauen und Vorsitzender des Kreisbauernverbandes Havelland. „Mein zweiter Gedanke war: Das ist ja wie im Gruselfilm.“ Am Tag nach dem Vorfall ist die Informationslage auch für ihn noch unübersichtlich. Doch Peters sagt: „Wir sind dran, haben bereits Kontakt unter anderem zum Landkreis aufgenommen. Es muss zeitnah herausgefunden werden, was da genau passiert ist. Bei dieser Riesenzahl toter Tiere, die dort vor Ort aufgefunden wurden, muss ja irgendwas passiert sein“, sagt der erfahrene Landwirt. „Diese Frage stellt sich im Nachgang schon. Das mal ein oder zwei Tiere verenden, ist nicht ungewöhnlich. Diese große Zahl ist erschreckend.“

Afrikanische Schweinepest seit Monaten im Hinterkopf

Seit Monaten beschäftigt Peters und seine Kollegen in ganz Brandenburg das Auftreten der Afrikanischen Schweinepest (ASP), die bislang im Südosten Brandenburgs wütet (MAZ berichtete). „Da gehen natürlich sofort alle Alarmglocken an“, sagt Peters dann auch mit Blick auf die Bilder aus Bützer. Noch am Sonntagabend habe er Hendrik Wendorff, den Vorsitzenden des Landesbauernverbands Brandenburg und Leiter des ASP-Krisenstabs informiert. Nach ersten Erkenntnissen haben die toten Tiere in Bützer jedoch mit der Viruserkrankung vermutlich nichts zu tun. „Nichtsdestotrotz gibt es gerade wegen der Eindämmung der Afrikanischen Schweinepest strikte Hygieneregeln und auch gesperrte Betriebsbereiche.“ Völlig unverständlich ist ihm daher, „wie es sein kann, dass Passanten offensichtlich einfach so Zugang zu den toten Tieren haben können. So etwas darf aus Hygienegründen nicht passieren“.

Mehrere dutzend tote Ferkel wurden an der Schweinemastanlage aufgefunden. Zwischen den toten Tieren lagen auch drei noch lebende Ferkel. Quelle: Kay Harzmann

Peters geht gar noch weiter: „Der Blick auf die Bilder und die Situation vor Ort macht den Anschein, dass dort Tierschutzverstöße stattgefunden haben“, sagt er. „In diesem Punkt gibt es für mich null Toleranz. Das muss von den Behörden schnellstmöglich aufgeklärt und auch knallhart geahndet werden“. Dass die toten Tiere routinemäßig auf die Afrikanische Schweinepest untersucht werden, davon geht der Landwirt aus. „Es muss transparent offen gelegt werden, was genau dort passiert ist“, fordert Peters.

Vorfälle wie dieser bringen eine ganze Branche in Verruf

Sorgen macht er sich zudem, dass dieser Vorfall nun ein schlechtes Bild auf andere Landwirte im Havelland wirft. Das wiederum würde den vielen Kollegen, „die tagtäglich ihre Höfe bewirtschaften und denen das Wohl ihrer Tiere sehr am Herzen liegt, überhaupt nicht gerecht“, schimpft er.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wie Peters auf MAZ-Nachfrage ebenfalls mitteilte, sei der betroffene Hof in Bützer, dessen Besitzer aus Holland stammt, nicht im Havelländer Kreisbauernverband Mitglied. „Es gibt zu dem Hof nur wenig Berührungspunkte, er arbeitet eher abgeschottet“, sagt der Verbandsvorsitzende.

Untersuchungen laufen auf Hochtouren

Die Untersuchungen des Veterinäramtes liefen am Montag unterdessen weiter auf Hochtouren. Polizei und Feuerwehr waren am Sonntagnachmittag gegen 16.25 Uhr zum Einsatz an der Schweinemastanlage ausgerückt. Allein mit 22 Einsatzkräften waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Milow und Vieritz vor Ort, wie David Schillbach, stellvertretender Gemeindebrandmeister des Milower Landes, mitteilte. Die drei noch lebend aufgefundenen Tiere konnten allerdings auch sie nicht mehr retten.

Von Nadine Bieneck