Vieritzer Ortsvorsteherin im Interview: „Dorfleben sollte auch Gemeinschaft bedeuten“

Vieritz

Vor mehr als 20 Jahren trat Anke Engeleiter an, um das Leben in ihrem Heimatdorf Vieritz als Ortsvorsteherin aktiv mitzugestalten. Schon ihre Mutter war hier rund 25 Jahre Bürgermeisterin. Im Interview mit der MAZ verrät die 53-Jährige, wie sie die Dorfgemeinschaft zusammenhält.

Sie sind seit 1998 Ortsvorsteherin. Was waren seither die größten Errungenschaften?

Dazu gehören sicher der Erhalt des Dorfgemeinschaftshauses und die Gestaltung des dazu gehörigen Gartens, den wir gern für Feste nutzen. Aber auch die Buswendeschleife und weitere verschiedene Baumaßnahmen.

Wie gehen die Vieritzer mit der aktuellen Krise um? Wie ist die Stimmung derzeit im Dorf?

Unsere Bürger halten sich schon an die Regeln, wenngleich alle die Geselligkeit vermissen. Zurzeit beschränken wir uns darauf, den Nachbarn mit Abstand am Gartenzaun zu treffen oder beim Spaziergang kurz miteinander zu plaudern. Auch am Bäcker- und Fleischerwagen trifft man sich. Wir haben ja das Glück, dass wir von Natur umgeben sind und viel rausgehen können. Dennoch fehlen die geselligen Runden im Gemeindehaus.

Wenn nicht gerade Corona ist, was ist in Vieritz so los? Womit vertreibt man sich hier die Zeit?

Das Jahr beginnt bei uns mit dem Weihnachtsbaumverbrennen, das die Feuerwehr organisiert. Auch zum Osterfeuer und Maibaumaufstellen treffen wir uns und nach Bedarf zum Dorfputz, an dem sich 20 bis 30 Einwohner beteiligen. Außerdem spielen die Vieritzer gern. Würfel- und Skatabende im Saal sind sehr beleibt. Ein wichtiger Treffpunkt sind auch die Fußballspiele des SV Eintracht Vieritz. Und unser Weihnachtssingen lockt mittlerweile sogar viele Leute aus anderen Dörfern an.

Im Dorf gibt es trotz Corona dank der Kinder jede Menge Leben. Nachwuchssorgen scheint es in Vieritz nicht zu geben?

Nein, die gibt es tatsächlich nicht mehr. Es sind einige junge Familien hierher gezogen, viele mit drei Kindern. Das tut unserem Dorf sehr gut.

Sie sind dafür bekannt, schon die jüngsten Vieritzer mit Aktionen zu begeistern. Warum machen Sie das?

Die Kinder sollen erfahren, was eine Dorfgemeinschaft ausmacht und dass jeder sich beteiligen muss, damit das Leben hier schön und lebenswert ist. Ich hoffe natürlich, dass das irgendwann Früchte trägt und die junge Generation Verantwortung übernimmt und sich einbringt.

Welche Herausforderungen sehen Sie in den kommenden Jahren für Vieritz?

Es gibt immer Menschen, die nach Vieritz ziehen, aber nur Schlafgäste sind. Sie in das Dorfleben einzubinden, ist eine Herausforderung, der wir uns stellen müssen. Einige ziehen aufs Dorf und wollen ihre Ruhe, dabei vergessen sie, das Dorf auch Gemeinschaft bedeuten sollte.

Was wünschen Sie sich für Vieritz in den nächsten zehn Jahren?

Dass unser Dorf so jugendlich bleibt, wie es ist und die Gemeinschaft künftig weiter so gut funktioniert

Von Christin Schmidt