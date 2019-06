Galm

Die Virtuelle Realität und das idyllische Örtchen Galm im Milower Land – zwei Welten, die auf den ersten Blick kaum zusammenpassen. Statt Hightech gibt es auf dem Galm Pferde, weite Wiesen und sehr schlechten Internet- und Mobilfunkempfang. Dazu hübsche Fachwerkhäuser und den Kunsthof Galm.

Hier leben Annette und Gerhardt Göschel, die zusammen mit Theaterautorin und Dramaturgin Rosi Ulrich am Sonntag etwas Ungewöhnliches wagen. Sie bringen in ländlicher Idylle Kunst und Virtuelle Realität (VR) miteinander in Verbindung.

Die theatrale VR-Installtion „Blur“ ist Teil der Auftaktveranstaltung des neuen Kulturprojekts „Jäten im Paradies“ und entführt die Zuschauer mittels eine VR-Brille in sechs verschiedene Theateraufführungen zum Thema Unschärfe.

Was ist real und was ist manipuliert?

Gefilmt wurden die Stücke mit einer 360-Grad-Kamera, die dem Betrachter das Gefühl gibt, mittendrin zu sein, zwischen Schauspielern und Musikern. Die Kamera lädt dazu ein, direkt in den großen Flügel zu gucken oder einem 16-köpfigen Chor ganz nah zu kommen, der mit Wahlslogans spielt.

In einem anderen Stück beschäftigt sich ein Saxophone-Quartett mit dem Thema Fotografie und Fake News. Die zentrale Frage lautet: Was ist real und was ist manipuliert?

Jedes Stück dauert etwa eine halbe Stunde und jedes setzt sich kritisch mit der Welt und der Gesellschaft in der wir Leben auseinander. Das gilt auch für die Arbeit, die der Künstler Gerhard Göschel am Sonntag präsentiert.

Was macht Alexa mit uns?

Er hat in den letzten Monaten an einer Neuauflage seines Werks „Jäten im Paradies“ gearbeitet und sich dabei mit der Frage beschäftigt, wo sich eigentlich der Mensch im sogenannten Smart Home befindet und was mit ihm Dank Alexa und Co passiert.

Die etwa sechsminütige Licht-Klang-Installation, die am Sonntag im Atelier zu erleben ist, beschreibt Kunstpädagogin Annette Göschel als eine Erfahrung, die am intensivsten ist, wenn man sie ganz allein auf sich wirkt lässt.

In einem Ausstellungsraum sind weitere Arbeiten zu sehen. Zudem lädt Annette Göschel hier zu Gesprächen über Kunst ein. Welche Assoziationen wecken die Werke, was lösen die Farben und Formen in einem aus?

Filmisches Hörspiel im August

„Es gibt kein Richtig und Falsch, sondern unterschiedliche Interpretationsansätze. Es geht darum über Sinn und Unsinn von Kunst ins Gespräch zu kommen“, betont Annette Göschel.

Sie und ihre beiden Mitstreiter wollen mit dem neuen Projekt auch Menschen erreichen, die meinen sie können mit Kunst nichts anfangen, um so Zugänge zu Dingen zu schaffen, die man nicht ad hoc versteht.

Am 24. August findet die zweite Veranstaltung im Rahmen des Kulturprojekts statt. Dann gibt es filmisches Hörspiel zu erleben.

Von Christin Schmidt