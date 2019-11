Vorlesetag: Ansturm aufs Märchenbuch

Großwudicke

Was gibt es Schöneres, als es sich bei trübem Novemberwetter im Warmen gemütlich zu machen und einer spannenden Geschichte zu lauschen.

Genau das taten am Freitag wieder Tausende Kinder im ganzen Land. In Kitas, Schulen, Bibliotheken und Buchhandlungen lauschten Mädchen und Jungen am bundesweiten Vorlesetag unzähligen ehrenamtlichen Vorlesern.

Es ist die größte Vorlese-Bewegung Deutschlands und die fand nun bereits zum 16. Mal statt. Allein 2018 hatten sich mehr als eine halbe Million Menschen daran beteiligt. In diesem Jahr unterstützen die Mitglieder des Seniorenbeirats Milower Land erstmals die Aktion.

Der Vorlesetag im Westhavelland Nicht nur in den Grundschule in Großwudicke und Milow kamen die Schüler in den Genuss eines Vorlesetages. Auch Nennhausens Amtsdirektorin Ilka Lenke griff am Freitagvormittag wieder zu einem Buch. Sie war zu Gast in der Kita Nennhausen und in der Kita in Stechow. Im Rathenower Jahngymnasium beteiligten sich alle, die Spaß am Vorlesen haben. Eltern, Lehrer und Freunde der Schule lasen am Abend im Theaterkeller in einer öffentlichen Veranstaltung aus ihren Lieblingsbüchern vor. Diana Golze ( Die Linke) las für Vorschulkinder und Grundschüler in der Rathenower Stadtbibliothek vor.

Sie besuchten am Freitag die Kleine Grundschule in Großwudicke und die Inge-Sielmann-Grundschule in Milow. Ingrid Wegener hatte für die Kinder in Großwudicke das Buch „Floh und der Schnüffelbüffel“ mitgebracht. Klaus Sahr las aus „Filmstar in Gefahr vor“.

Auch Wolfgang Gräfe, der Vorsitzende der Gemeindevertretung, war in Großwudicke dabei. Viele Jahre hatte Gräfe in der Schule unterrichtet.

Nun las er bereits zum dritten Mal im Rahmen des Aktionstages für die Kinder vor. Mitgebracht hatte er das Buch „Die kleine Hexe Lilly“ und dazu einen richtigen Hexenbesen.

In der Kleinen Grundschule in Großwudicke lasen Mitglieder des Seniorenbeirats für die Schüler vor. Quelle: Christin Schmidt

Ingeborg Krüger, Mitglied im Seniorenbeirat und besonders erfahrene Vorleserin, setzte auf Märchen. Zwei dicke, in Leder eingeschlagene Bände brachte sie für die Mädchen und Jungen der ersten und zweiten Klasse mit.

Die Kinder machten es sich auf dem Fußboden mit Kissen gemütlich und lauschten der Geschichte vom „König der Löwen“.

„Das hat uns gut gefallen“, waren sich Johanna, Emma, Linda und Titus einig. Sie ließen sich die Gelegenheit nicht entgehen, am Ende einmal selbst in dem großen Märchenbuch zu blättern.

In der Kleinen Grundschule in Großwudicke las Ingeborg Krüger für Schüler der ersten und zweiten Klasse ein Märchen vor. Quelle: Christin Schmidt

In Milow hatte jede der acht Klassen einen eigenen Vorleser. Unter anderem beteiligten sich hier Felix Menzel, Bürgermeister der Gemeinde Milower Land ( SPD) und Winfried Ganzer, Ortsvorsteher in Milow.

Auch Bruno Kämmerling, Kulturreferent des Landkreises Havelland und Martina Lenz, die Leiterin der Kreisbibliothek waren dabei. Sie wurden von vier Mitgliedern des Seniorenbeirats unterstützt.

In der Großwudicker Grundschule hat das Vorlesen eine lange Tradition. Hier kommen die Kinder nicht nur am Vorlesetag in diesen Genuss. Schulleiterin Anke Engeleiter, die zugleich auch Klassenlehrerin der Jüngsten ist, liest zum Beispiel jeden Freitag ihren Schützlingen etwas vor.

Vorlesetag endet mit einer Lesenacht

„Dabei geht es nicht nur darum, dass Interesse am Lesen zu wecken. Die Kinder üben so auch zu zuhören und sich auf etwas zu konzentrieren“, erklärt die Lehrerin.

Sie geht in ihrer Einrichtung noch einen Schritt weiter und lässt den Vorlesetag für die ersten und zweiten Klassen seit vielen Jahren mit einer Lesenacht ausklingen.

Dazu treffen sich die Mädchen und Jungen in der Turnhalle, wo sie es sich gemütlich machen, um sich dann an einzelnen Stationen auf unterschiedliche Weise mit dem Lesen auseinandersetzen.

Sie basteln Lesezeichen, spielen Schattentheater und am Ende liest jeder selbst mit einer Taschenlampe in der Hand bis die Augen zufallen.

Von Christin Schmidt