Vorsitzender des SV Großwudicke im Interview: „Wir stehen permanent in den Startlöchern“

Großwudicke

Seit zwei Jahren ist Ralf-Peter Schulze Vorsitzender des Sportvereins Großwudicke. Der 61-Jährige ist in Großwudicke aufgewachsen und Mitbegründer der Abteilung Kegeln. Im Interview mit der MAZ verrät er, was der Verein in diesem Jahr noch vorhat.

Welche Bedeutung hat Ihrer Meinung nach der Sportverein Großwudicke für das Dorf?

Eine sehr große, würde ich sagen. Denn der Verein hat eine Ausstrahlkraft nicht nur nach Buckow, Kleinbuckow oder Kleinwudicke. Insbesondere im aktiven Bereich – also die Volleyballer, Kegler und Fußballer, die in Ligen spielen –, haben wir Mitglieder aus Potsdam und anderen Orten.

Wie kommt diese Verbindung zum SV Großwudicke zustande?

Es sind häufig Mitglieder, die zum Studium oder zur Bundeswehr gegangen sind, den Kontakt zum Verein aber halten. Es gibt auch Rückkehrer, wie meine Stellvertreterin Ulrike Lierse, die zurückkehren und sich wieder im Verein engagieren.

Die Coronakrise sorgt auch im Vereinsleben für Stillstand, der Spielbetrieb ist komplett eingestellt. Was konnte außerdem nicht stattfinden?

Wir wollten zum Beispiel schon im vorigen Jahr eine Sportgruppe für Kleinkinder ins Leben rufen, die mit Mama oder Papa zusammen an den Sport und an das Vereinsleben her-angeführt werden. Aber wegen Corona haben wir das Vorhaben auf dieses Jahr verschoben und im Moment hängen wir in der Luft.

Wir stehen permanent in den Startlöchern und haben sogar schon verschiedene Spielgerät durch den Landkreis gefördert bekommen, nur nutzen können wir die Dinge noch nicht. Ansonsten fehlt generell der Kontakt.

Wir haben uns ja sonst einmal, manchmal auch dreimal, in der Woche zum Training, zu Veranstaltungen und Wettkämpfen getroffen. Die Jüngeren retten sich über soziale Medien und tauschen sich in WhatsApp-Gruppen aus, aber gerade für die Älteren ist es schwierig.

Gab es aufgrund der Krise Austritte?

Wir können uns glücklich schätzen, dass wir hier im ländlichen Raum von coronabedingten Austritten verschont geblieben sind. Es gab die üblichen Austritte aufgrund von Berufs- und Schulwechsel oder Wegzug. Wir haben auch am Beitrag nichts geändert, weil wir uns gesagt haben, daran kann es jetzt nicht liegen. Ein Mitglied ist sogar dazugekommen.

Gibt es trotz der Krise noch Pläne für dieses Jahr?

Tatsächlich bereiten wir gerade unser Jugendflutlichtturnier vor, weil wir hoffen, dass die Lage im Herbst entspannter ist. Das Turnier ist immer sehr gefragt.

Bekommt der Verein viel Unterstützung aus der Region?

Durchaus. Wir haben fördernde Mitglieder, die uns unterstützen und auch Unternehmer. Insbesondere unsere Zahnärztin Roswitha Gerbeth. Sie hat für unser Sommerfest immer ein Fahrrad gespendet.

Was wünschen Sie sich für Ihren Verein in den nächsten zehn Jahren?

Dass der Nachwuchs zumindest stabil bleibt, sich der Vorstand verjüngt und neue Kandidaten bereitstehen.

Von Christin Schmidt