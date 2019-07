Vieritz

Am Samstagmorgen informierten Bürger die Polizei über einen außergewöhnlichen Fund. Sie äußerten den Verdacht, dass sich am Waldrand in Vieritz Weltkriegsmunition befinden könnte.

Daraufhin eilten Polizeibeamte nach Vieritz, um sich vor Ort ein Bild zu machen. Sie konnten den Verdacht bestätigen und forderten sofort den Kampfmittelbeseitigungsdienst (KMBD) zur Unterstützung an.

Insgesamt stellten die Einsatzkräfte sechs FLAK-Geschosse sowie diverse MG-Munition fest. Die Überreste des Weltkriegs wurden geborgen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gehen die Spezialisten davon aus, dass die Munition durch Umwelteinflüsse freigelegt wurde.

Von Christin Schmidt