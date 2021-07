Windräder in der Zollchower Heide: Ein Dorf wehrt sich

Zollchow

Die Zollchower sind in Aufruhr. Seit einem Jahr stehen immer wieder Vertreter von Unternehmen vor ihrer Tür, die ihnen Wald abkaufen oder Fläche pachten wollen, um darauf Windräder zu errichten. Die Verunsicherung im Dorf ist groß. Fast täglich melden sich besorgte Bürger bei Ortsvorsteher Wolfgang Gräfe.

Für ihn ist das Thema nicht neu. Als Vorsitzender der Gemeindevertretung Milower Land hat er sich zusammen mit den anderen Abgeordneten schon einmal gegen den Bau von Windkraftanlagen im Wald bei Schmetzdorf gewährt. Drei Jahre ist das her. Mit ihrem langwierigen Kampf half die kleine Gemeinde, den Regionalplan Wind für die Region Havelland-Fläming zu kippen.

Nun beginnt dieser Kampf von vorn, denn der neue Regionalplan weist erneut sogenannte Windeignungsgebiete in der Gemeinde aus. Eine kleinere Fläche bei Nitzahn mit einer Fläche von rund 44 Hektar und eine größere in der Zollchower Heide, die rund 360 Hektar Wald umfasst.

Ein Großteil dieser Fläche gehört Wilhelm Lohmann. Der 72-Jährige hat eine klare Haltung zu dem Thema: „Ich verkaufe keinen Quadratmeter.“ Lohmann wohnt auf dem Galm, ein 17-Einwohner-Dorf an der Grenze zu Sachsen-Anhalt.

Gegen die Pläne, Windräder im Wald zu errichten, wehren sich Waldbesitzer. Wilhelm Lohmann vom Galm will keinen Quadratmeter verkaufen. Quelle: Christin Schmidt

Drei Windräder stehen bereits in unmittelbarer Nähe des Dorfes. Lohmann weiß also, worauf er sich einlassen würde. Am Galm beginnt die im Windplan ausgewiesene Fläche, die sich bis einen Kilometer vor Zollchow zieht. Dichter am Dorf darf nicht gebaut werden.

„Dass unser Wald als Eignungsgebiet ausgewiesen ist, hat noch nichts zu bedeuten. Alle denken, das sei schon gelaufen und es stünde fest, dass die Windräder kommen. Das stimmt aber nicht. Es ist noch gar nichts gelaufen. Das muss ich einfach mal klipp und klar sagen“, macht Gräfe deutlich.

Investoren üben Druck aus

Sein drastischer Ton kommt nicht von ungefähr, denn der Ortsvorsteher weiß, dass Bürger seit Monaten immer wieder unter Druck gesetzt werden.

„Die Waldeigentümer berichten, wie Vertreter von Unternehmen Druck auf sie ausüben, indem sie ihnen erzählen, dass alle anderen ihre Flächen bereits verkauft hätten und sie die letzten seien. Bei mir war aber noch keiner, der gesagt hat, er würde verkaufen“, betont Gräfe.

Firmen aus Berlin, Potsdam und Cottbus

Er weiß, mit solchen Täuschungsmanövern will man die mehr als 20 Flächeneigentümer, die in der Zollchower Heide ein Stück Wald besitzen, verunsichern, um sie so zu überzeugen, ihre Flächen für Windenergie bereitzustellen.

Mindestens von fünf Vertretern hatte jeder Waldbesitzer schon Besuch. Sie rufen immer wieder an, schicken Briefe oder stehen einfach vor der Tür. Die Firmen kommen aus Berlin, Potsdam und Cottbus. „Bereits im letzten Jahr fing das an, und nun im Mai und Juni kamen die Anfragen verstärkt“, erzählt Doris Geib.

Gegen die Pläne, Windräder im Wald zu errichten, wehren sich Waldbesitzer aus Zollchow, dazu gehört auch Waldbesitzerin Doris Geib. Quelle: Sebastian Morgner

„Bei mir waren sie gestern persönlich zum fünften Mal. Der vorletzte wollte pachten, ich habe ihm aber gleich eine Absage erteilt“, sagt Hans-Joachim Ziemdorf, der selbst zwölf Hektar Wald besitzt.

„Zu uns kommt am Mittwoch jemand. Nachdem sie uns immer wieder angerufen hatten, haben wir einen Termin vereinbart“, erzählt Katja Falkenau. Eigentlich könnten sich die Vertreter den Weg sparen. Sie und ihr Mann sind dagegen, Wald für Windräder abzuholzen. Es gebe genug andere Flächen.

Gegen die Pläne, Windräder im Wald zu errichten, wehren sich Waldbesitzer aus Zollchow, dazu gehört auch Waldbesitzerin Katja Falkenau. Quelle: Sebastian Morgner

„Der größte Teil dieses Waldes ist einhundert Jahre und älter“, betont Bernd Zander. Auch ihm gehören einige Hektar Wald und auch er will seine Flächen nicht für Windräder opfern.

Das Argument der Vertreter, der Staat müsse die Energiewende umsetzen und diese Gegend sei dafür geeignet, überzeugt ihn nicht. Dabei ist er wie viele Zollchower keineswegs gegen erneuerbare Energien.

Vom Geld nicht beeindruckt

„Dieser Wandel ist richtig und wichtig, deshalb haben wir seit 2006 Solar auf unserem Dach und heizen mit Holz. Aber für einen Wandel bedarf es vernünftiger Lösungen. Bäume zu fällen, um Windräder zu bauen, ist alles andere als vernünftig“, sagt Erika Hufschläger. Das Geld, mit dem die Investoren locken – 7.000 bis 10.000 Euro pro Jahr pro Windrad – beeindruckt sie überhaupt nicht. Ihr sei es viel wichtiger, dass der Wald erhalten bleibt.

Das sehen auch die Gemeindevertreter so. „Wir halten die Flächen für ungeeignet. Insbesondere Flora und Fauna sprechen aus unserer Sicht gegen diese Gebiete“, sagt Bürgermeister Felix Menzel (SPD). Die Gemeinde lässt derzeit von einem unabhängigen Planer eine Machbarkeitsstudie erarbeiten, um zu prüfen, ob es überhaupt geeignete Flächen im Milower Land gibt.

In einer Grundsatzentscheidung hatten sich die Gemeindevertreter bereits offiziell dazu bekannt, der Solarenergie den Vorrang zu geben.

Schwarzstorch bedroht

Gegen den neuen Regionalplan würden gleich mehrere Dinge sprechen, so Gräfe. Zum einen würden für ein einziges Windrad zehn bis 13 Hektar benötigt. Für einen Park brauche es also eine größere, zusammenhängende Fläche, die durch Wege erschlossen werden müsste. Hinzu kommen weitere Voraussetzungen in Sachen Brandschutz.

„Das heißt, größere Teile des Waldes müssten abgeholzt werden, was wiederum den Schwarzstorch und andere Tiere bedroht, die hier zu Hause sind. Und nicht zuletzt ist der Wald für die Bürger ein wichtiges Naherholungsgebiet“, betont Gräfe.

Von Christin Schmidt