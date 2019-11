Ziegelei-Industrie: Verein restauriert Witte-Grabstätte

Bützer

Hans-Joachim Riechardt, Vorsitzender des Vereins, erzählte, wie es dazu kam: „Ende 2014 machte unser Vereinsmitglied und langjähriger Bodendenkmalpfleger der Unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises, der in diesem Jahr verstorbene Wolfgang Bünning, auf die Grabstätte aufmerksam. Über viele Jahre war sie stark verwildert. Die Lebensbaumhecke um die Grabstätte war über zwei Meter hoch. Auf ihr stand eine große Fichte. Die vier Gräber sah man kaum noch, nur das große Steinkreuz war auf den ersten Blick zu sehen.“

Mehrere Arbeitseinsätze

Ab dem Jahr 2015 habe man in mehreren Arbeitseinsätzen die Hecke gestutzt, den Baum gefällt sowie die stark verwitterten Grabplatten aus weißem Marmor gesichert, gereinigt und wieder restauriert. Eine der Grabplatten wies bereits einen Riss auf, der geklebt wurde.

Hilfe vom Steinmetz

Dazu hatten die Mitglieder des Vereins Hilfe vom Steinmetzmeister und Bildhauer Günter Noack aus Pritzerbe. „Tatkräftige Unterstützung erhielten wir auch durch zwei Rathenower Ziegeleifreunde. Aber ohne unseren engagierten Gründungsvorsitzenden Sven Kornig, der 2018 starb, wäre die Restaurierung so nicht möglich gewesen“, so Riechardt.

Restaurierungsarbeiten durch die Freunde der Ziegeleigeschichte im Herbst 2016. Quelle: Uwe Hoffmann

In der Familiengrabstätte Witte liegen die Gräber Friedrich Witte (1802 bis 1891), der 1857 die insolvente Wallstab-Ziegelei kaufte – eine von insgesamt vier ehemaligen im Ort ansässigen Ziegeleien. Neben ihm liegen seine Ehefrau Caroline Witte, geborene Schummert (1808 bis 1890) sowie Friedrichs Sohn Hermann Witte (1853 bis 1937) sowie seine Frau Emma Witte, geborene Richter (11853 bis 1938).

Neugründung

Hermann Witte übernahm die Ziegelei von seinem Vater. 1870 wurde die Zieglei als „ F. Witte & Co“ neu gegründet. Ab 1964 gehörte die Ziegelei zum „VEB Ziegelwerke Kranepuhl“, bis sie 1964 stillgelegt und ab 1970 abgerissen wurde. Am Uferweg erinnert der noch erhaltene, auch im Wappen des Ortes zu findende, Schornstein des früheren Ringofens an die Ziegelei.

Rund 30 Interessierte kamen zur offiziellen Übergabe der jahrelang restaurierten Familiengrabstätte auf den Bützer Friedhof in der Waldstraße. Quelle: Uwe Hoffmann

Hermanns Bruder Adolf liegt in Milow begraben. Mit Hermanns Sohn Georg übernahm die dritte Generation Witte später die Ziegelei. Das erzählte Heike Brett aus Semlin. 1958 ging die Familie Witte dann in den Westen, wo noch heute Nachfahren in Travemünde leben.

Gespräche im Gemeindezentrum

Nach der Zusammenkunft auf dem Friedhof traf man sich im Gemeindehaus bei Kaffee und Kuchen. „Elfriede Liebe, die als damalige Angestellte auf einem Belegschaftsfoto aus dem Jahr 1948 zu finden ist, lebt noch in Rathenow, im Wohn- und Pflegezentrum“, berichtete die in Premnitz lebende Christa Dommer, die auch eine Chronik ihres Heimatortes Bützer verfasste.

Diese Tafel erinnert an die Sanierung der Familiengrabstätte durch die Freunde der Ziegeleigeschichte e.V. Quelle: Uwe Hoffmann

Mit der Familiengrabstätte wird nun wieder ein Stück Heimatgeschichte erhalten. Am Uferweg an der Havel wurde vor rund zwei Jahren eine Tafel aufgestellt, die an die vier ehemaligen Ziegeleien in Bützer erinnert.

Am Uferweg wurde vor wenigen Jahren eine Tafel aufgestellt, die an die vier ehemaligen Ziegeleien in Bützer erinnert. Quelle: Uwe Hoffmann

Die Ziegeleifreunde übernehmen eine Patenschaft über die Familiengrabstätte, die in Absprache mit der Gemeinde Milower Land gemeinsam gepflegt wird. Eine wichtige Hilfe für entsprechende Hintergrundinformationen für die Ziegeleifreunde war die Broschüre „Die Geschichte der Ziegeleien in Bützer“, die der Premnitzer Heimatforscher Werner Coch im Februar 2017 veröffentlichte. Der Verein hat diese Broschüre nachdrucken lassen. Man kann sie in der Buchhandlung Tieke und in der Tourist-Info am Rathenower Kirchplatz erwerben.

Von Uwe Hoffmann