Zollchow

Seit 30 Jahren engagiert sich der pensionierte Lehrer Wolfgang Gräfe in der Kommunalpolitik. Er ist Vorsitzender der Gemeindevertretersitzung Milower Land und Ortsvorsteher in Zollchow. Der MAZ hat er erzählt, wie sein Dorf durch die Krise kommt und wo er Zollchow in zehn Jahren sieht.

Herr Gräfe, Zollchow ist für seine lebendige Dorfgemeinschaft bekannt. 2020 stand aber auch hier das Leben still. Wie haben sie dennoch die Dorfgemeinschaft gepflegt?

Wolfgang Gräfe: Das stimmt, fast alle Feste mussten wir absagen. Im Januar konnte die Feuerwehr noch zum Weihnachtsbaumverbrennen einladen. Der Zollchower Landverein veranstaltete ein Seniorentreffen, auch der beliebte Spieleabend und das Männerfrühstück fanden statt. Dann war Schluss und es wurde unheimlich ruhig in Zollchow. Ein kleiner Lichtblick war das Kaffeetrinken mit Senioren unter Einhaltung der Hygienevorschriften im September.

Und statt des Weihnachtsfestes mit gebackenem Schwein haben Sie sich zum Jahresende etwas Coronakonformes einfallen lassen?

Ja, wir haben einen Flyer gedruckt, in dem wir noch einmal dieses ungewöhnliche Jahr in Texten und Bildern zusammengefasst haben. Das kam bei den Bürgern sehr gut an.

Wie ist die Stimmung im Dorf?

Eigentlich ganz gut. Viele fragen, ob sie irgendetwas machen können. Ich muss sie leider vertrösten und um Geduld bitten. Bei alten Leuten herrscht Angst, was ja verständlich ist. Selbst unsere Bibliothek können wir nicht öffnen, um den Menschen wenigstens mit Lesestoff etwas Abwechslung zu bieten.

Was steht 2021 in Zollchow an?

Wir wollen schon lange einen Sanitärcontainer auf dem Zola-Platz aufstellen. Jetzt haben wir zwei Container, die umgebaut werden müssen, und auch die Unterstützung der Gemeinde ist sicher. Wir brauchen nun Klempner, Elektriker und jede Menge Helfer. Wir werden es also so machen, wie wir es immer machen: gemeinsam für den Ort etwas schaffen. Außerdem muss der Fußboden im Gemeindesaal saniert werden.

Wie schaffen Sie es, dass die Zollchower immer mit anpacken?

Ich denke, das Geheimnis ist es, etwas gemeinsam zu machen. Und zur Arbeit gehört natürlich auch das Beisammensein danach.

Zu Zollchow gehören auch die beiden Gemeindeteile Galm und Grille. Sind diese in die Gemeinschaft eingebunden?

Durchaus. Auf dem Galm haben wir ja das Reitergeschäft, eine Gasstätte und den Kunsthof, und unsere Fleischerei auf der Grille – sie alle sind eine Bereicherung für unser Dorf und Teil der Gemeinschaft.

Was wünschen Sie sich für ihr Dorf in den nächsten zehn Jahren?

Dass der Zusammenhalt so gut bleibt, wie er ist. Denn dadurch haben wir viel für Zollchow erreicht und geschaffen. Und ich wünsche mir, dass der Zuzug von jungen Menschen noch mehr zunimmt, so dass wir uns als Dorf entwickeln und Jung und Alt hier gut zusammenleben können.

Von Christin Schmidt