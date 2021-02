Bützer

Seit Oktober studiert Lina Thiele in Halle Geografie und Soziologie. Statt sich darüber zu freuen, dem Landleben endlich zu entkommen, stellte die 18-Jährige nun fest, dass sie ihr Dorf Bützer im Milower Land vermisst und viel lieber auf dem Land lebt als in der Stadt.

„Bützer ist eigentlich ein guter Ort zum Leben“, gesteht die junge Frau, die dieser Tage viel Zeit mit Schlittschuh laufen und rodeln verbringt. Das Studium läuft ohnehin nur online, warum also nicht dort sein, wo man sich wohlfühlt.

An der frischen Luft trifft man zur Zeit auch häufig Antje und Stefan Ritter mit ihrem Sohn Lennox an. Sie gehören zu den jungen Familien, die in den letzten Jahren nach Bützer gezogen sind.

Alle Kinder im Dorf beschenkt

„Wir wurden hier sofort herzlich aufgenommen. An Heiligabend kam uns sogar der Weihnachtsmann besuchen und brachte ein Geschenk. Alle Kinder im Ort wurden bedacht. So etwas habe ich noch nicht erlebt“, schwärmt Antje Ritter.

Der Weihnachtsmann heißt Christian Kremp und ist Mitglied im Ortsbeirat und in der Feuerwehr. Außerdem engagiert sich der 37-Jährige in der Gemeindevertretung. Um den Kindern im Dorf eine Freude zu bereiten, schlüpft er sogar in einen roten Mantel und klebt sich einen Bart an.

Auch Ortsvorsteherin Sandra Thiele hat sich für die Aktion verkleidet und hat nun ihren Ruf als Dorfengel weg.

Etwas mehr 600 Menschen leben im Haveldorf Bützer. Die Krise hat auch hier den Alltag verändert. Die MAZ hat sich im Ort umgeschaut und mit den Bürgern gesprochen.

Etwas mehr als 600 Menschen sind in dem Haveldorf, das nicht nur ein Autohaus, einen Friseursalon, eine Lackierei, ein Logistik-Unternehmen, einen Reitstall und ein eigenes Festival – Havelbeatz – hat, zu Hause. Bützer hat auch einen Kulturverein und sogar eine eigene Internetseite.

Wer einen Blick auf www.dorf-bützer.de wirft, stellt schnell fest: Die Bützeraner lieben ihr Dorf. Hier ist Leben drin – wenngleich es zur Zeit aufgrund der Krise gezwungenermaßen sehr viel stiller ist als sonst üblich.

Selbst die zentralen Treffpunkte im Ort, wie der Sport- und Spielplatz, das Gemeindezentrum und das Gasthaus am Havelufer, das der Verein Kunstwerk West gerade saniert, sind seit Monaten verwaist.

Ortsbeirat verteilt Überlebenspakete

Hinter den Kulissen sind die Bützeraner dennoch aktiv. Wer in Quarantäne muss – und das werden in letzter Zeit immer mehr – bekommt vom Ortsbeirat ein Überlebenspaket. Außerdem stehen viele in WhatsApp-Gruppen miteinander in Kontakt.

„Am meisten ärgert uns, dass wir nicht zusammenkommen können“, sagt Monika Braun. Sie hat mit ihrem Mann Dieter Wander- und Walking-Gruppen ins Leben gerufen. Nun muss das Paar allein laufen.

Auch die gemütlichen Kaffeerunden nach den Touren müssen seit Wochen ausfallen. Die drei Sportgruppen, die es im Dorf gibt, können sich ebenfalls nicht treffen.

Ein Blick in die Dorfgeschichte Bützer ist einer von zehn Ortsteilen der Gemeinde Milower Land und liegt direkt am Havelradweg. Vor 652 Jahren wurde das Haveldorf erstmals urkundlich erwähnt. Heute leben hier etwas mehr 600 Menschen. Schon von Weitem ist der alte Ziegeleischornstein zu sehen, der an ein Stück Dorfgeschichte erinnert. Die Herstellung von Ziegelsteinen bestimmte 250 Jahre die Arbeit der Dorfbewohner. Heute ist von den einst vier Ziegeleibetrieben nur noch der Ziegelschornstein übrig. Die Romanische Dorfkirche erbauten Mönchen aus dem Kloster Jerichow im 13. Jahrhundert. Der Turm kam erst im Jahr 1841 dazu.

Monika Braun sorgt sich, dass all das, was in den letzten Jahren entstand, nach der Krise nicht wieder reaktiviert werden kann.

Auch Lothar Wolters meint: „Das wird schwierig“. Der 72-Jährige gehört zu den Menschen im Ort, die sich stets einbringen und mit anpacken. Es sind Einwohner wie er, die das Leben auf dem Land so lebenswert machen, die für Zusammenhalt und Abwechslung sorgen.

Ob Koselfest, Weihnachtsmarkt, Osterfeuer, Neujahrslauf oder Spielenachmittage – das Fehlen all der sozialen und sportlichen Aktivitäten hinterlässt schon jetzt Spuren. „Vor dem Lockdown habe ich 30 Kilo weniger gewogen“, scherzt Christian Kremp mit einem breiten Lachen.

Aber natürlich ist nicht alles Friede, Freude Eierkuchen in Bützer. Erst vor wenigen Tagen ging ein Aufschrei durch das Dorf, weil dreiste Diebe die humorige Wetterstation am Havelradweg klauten. Wer der Täter ist, darüber wird noch spekuliert. Zeugen wenden sich bitte vertrauensvoll an den Ortsbeirat.

Von Christin Schmidt