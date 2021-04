Zu Hause in Großwudicke:  Dieses Dorf ist heiß begehrt

Großwudicke

Dieses Dorf hat eigentlich alles, was man zum Leben braucht: Eine Schule, eine Kita, einen Bahnhof und einen Sportplatz, auch einen Friseur, einen Kosmetiksalon, eine Gärtnerei, ein Lampengeschäft und eine Zahnärztin gibt es in Großwudicke und sogar einen Coworking Space.

„Nicht zu vergessen unser Geschäft, in dem es außer Socken und Schuhen fast alles gibt“, betont Detlef Pfarr. Er meint die Fleischerei, die neben Schnitzel und Co. viele weitere Dinge im Angebot hat.

Detlef Pfarr zog 2007 von Rathenow Ost nach Großwudicke und möchte hier nicht mehr weg. Er schätzt die Ruhe und den Platz, den er jetzt hat.

Wie viele Großwudicker verbringt er gerade viel Zeit im Garten und wühlt mit den Händen in der Erde. Das ist aber längst nicht die einzige Beschäftigung, mit der man sich in dem 435-Seelen-Dorf die Zeit vertreiben kann.

„Wir haben auch eine Gaststätte und eine Kegelbahn“, bemerkt Ralf-Peter Schulze. Er ist in Großwudicke aufgewachsen, verließ die Heimat für Wehrdienst und Studium und kehrte kurz nach der Wende zurück in sein Heimatdorf.

Damals gründete er auch mit weiteren Mitstreitern die Abteilung Kegeln im Sportverein Großwudicke, dessen Vorsitz er heute innehat. Jan und Ulrike Lierse sind ebenfalls Rückkehrer. Er ist in Großwudicke aufgewachsen, sie in Kleinwudicke.

Zehn Jahre lebten sie in Berlin Mitte und hatten bald genug von der Großstadt. Vor drei Jahren kehrten sie zurück. Weil es für sie in der Nähe keinen Job gab, holten sie sich die Arbeit nach Großwudicke, gründeten ein Unternehmen und eröffneten den ersten Coworking Space im Westhavelland.

Das Landleben hat nur Vorteile

„Für uns hat das Landleben nur Vorteile“, sagt Ulrike Lierse. Das sehen auch andere so. In den letzten Jahren sind viele ins Dorf gezogen, darunter nicht nur Berliner. Das Interesse an Grundstücken und Häusern ist groß.

„Mich hat sogar der Busfahrer gefragt, ob er hier ein Haus kaufen kann“, erzählt Gisela Kahl. Die 89-Jährige ist in Großwudicke geboren und hat ihr gesamtes Leben hier verbracht.

Genau wie der 78-jährige Ulrich Teltzrow, der 42 Jahre lang die Abteilung Fußball des SV Großwudicke leitete und heute Ehrenmitglied im Verein ist. „Großwudicke ist ein Stadtdorf. Die Menschen fahren am Morgen zur Arbeit, kommen am Abend wieder und machen ihren Torweg hinter sich zu“, sagt Teltzrow.

Zahlen und Fakten Großwudicke ist einer von zehn Ortsteilen der Gemeinde Milower Land. Dazu gehören die Gemeindeteile Kleinwudicke, Buckow und Kleinbuckow. Mit rund 3.700 Hektar ist Großwudicke flächenmäßig der größte Ortsteil im Milower Land. Erstmals urkundlich erwähnt wurde der Ort 1397, damals gehörte Großwudicke zum Besitz der Familie von Möllendorf. Vom einstigen Rittergut aus dem 14. Jahrhundert ist nur die Schlosskapelle mit Park und Teich erhalten.

Dem stimmt auch Ulrike Lierse zu. „Das fängt schon beim Grüßen an. Ich kenne es so, dass man jeden auf dem Dorf grüßt. Das ist leider nicht mehr so. Viele, die hergezogen sind, sind Städter und kennen das nicht. Es gibt auch einige junge Familien, aber viele wollen einfach ihre Ruhe“, so Lierse.

Für alle Großwudicker gilt das aber nicht. Das zeigt sich auf den gut besuchten Festen und Veranstaltungen, die die Feuerwehr und die Vereine übers Jahr verteilt ausrichten.

Feuerwehr und Vereine organisieren Feste

Vom gemeinsamen Verbrennen der Weihnachtsbäume im Januar mit Blasmusik über die Sitzungen des Buckower Carneval Vereins, Maibaumaufstellen, Maiwecken, Grillabend im Juni und sommerlichem Sportfest mit dem Horst-Lierse-Lauf bis zum Lampionumzug, dem Jugendflutlichtturnier im Herbst und dem Aufstellen des Weihnachtsbaums auf dem Dorfplatz.

Vieles davon organisieren die 17 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr in Zusammenarbeit mit ihrem Förderverein.

90. Geburtstag der Feuerwehr verschoben

„2020 wollten wir das 90-jährige Bestehen unserer Wehr feiern. Nun muss das Fest wohl zum zweiten Mal ausfallen“, sagt Wehrführer Nick Arnstedt. Wenngleich die Krise das Dorfleben lahmlegt, auch er wohnt gern in Großwudicke.

„Mein Herz lebt hier. Es ist die Verbundenheit zur Geschichte, zum Ort, zu der Landschaft, den Menschen und der Familie. Sie sind für mich Freunde, Kameraden und gute Nachbarn. Wir kennen uns und vertrauen uns“,schwärmt Arnstedt.

Von Christin Schmidt