Zu Hause in Kleinbuckow: Eine Wohlfühloase umgeben von Wald und mit eigenem Sumpf

Kleinbuckow

Wer nicht in Kleinbuckow wohnt oder hier Familie und Freunde hat, verirrt sich in der Regel auch nicht in dieses Dorf. Unscheinbar liegt es etwas abseits der Bundesstraße 188, rund fünf Kilometer hinter dem Ortsausgangsschild der havelländischen Kreisstadt auf dem Weg nach Stendal.

Alle paar Stunden hält ein Bus am Ortseingang und bringt Fahrgäste nach Kleinbuckow oder nimmt sie mit nach Rathenow. Wer den Bus verpasst, kann zur Not auch mit dem Fahrrad fahren, denn weit ist der Weg in die Stadt nicht. Noch dichter ist der nächste Bahnhof, der sich in nur zwei Kilometern Entfernung in Großwudicke befindet.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In der Regel zieht es die Kleinbuckower aber gar nicht in die Ferne. Wer sich mit den Dorfbewohnern unterhält, stellt schnell fest, dass sie gern hier leben und die Ruhe und Abgeschiedenheit genießen.

23 Häuser stehen entlang der Dorfstraße, die kreisförmig verläuft. Nach einer Runde ist man wieder raus aus dem Dorf. Rund 45 Menschen und etliche Haustiere sind hier zuhause. Neben etlichen Katzen und Hunden gibt es auch Pferde, zwei Familien halten zudem Hühner.

Stark vertreten sind die Familiennamen Schmidt und Lange. Anneliese und Gerhard Lange, mit 79 Jahren die ältesten Kleinbuckower, haben drei Kinder in dem Ort großgezogen, zwei von ihnen haben inzwischen ein eigenes Haus im Dorf.

Zur Galerie 23 Häuser stehen in Kleinbuckow, einem Gemeindeteil von Großwudicke im Milower Land. 45 Menschen leben hier und das tun sie gern.

Auch Marcel Schmidt ist in seinem Heimatort geblieben. Mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern genießt er das Landleben in einem hübschen Haus mit Blick auf den Sumpf, der sich zwischen dem Dorf und dem Waldrand befindet. Idylle pur.

„Wir sind eigentlich ganz zufrieden, auch mit der Verwaltung unserer Gemeinde. Die haben nicht nur die Waldwege ringsum hergerichtet, die man nun wunderbar zum Fahrradfahren nutzen kann. Vor etwa zwei Jahren wurde auch die Zufahrtsstraße zum Dorf erneuert und die Bushaltestelle an den Dorfeingang versetzt, so dass die Kinder nicht mehr bis zur Bundesstraße laufen müssen“, erzählt Gerhard Lange. Gehwege, die man reparieren könnte, gibt es nicht und die Straßenbeleuchtung ist ebenfalls erneuert.

Alle Kleinbuckowerinnen haben eine Fahrerlaubnis

„Was will man mehr?“, sagt Gerhard Lange und die anderen stimmen ihm zu. Obwohl ihr Dorf eines der kleinsten in der Gemeinde ist, fühlen sich die Kleinbuckower nicht vergessen. Sie sind zufrieden, mit dem, was sie haben und froh, dass sie so manches nicht haben – zum Beispiel Durchgangsverkehr.

Dass der Bäcker nicht mehr Halt macht und auch der Fleischer nicht mehr mit seinem Verkaufswagen vorbeikommt, daran haben sich die Kleinbuckower gewöhnt. Wenn sie etwas brauchen, fahren sie in die Stadt. „Bei uns haben alle Frauen eine Fahrerlaubnis und fahren auch“, betont Anneliese Lange. Die rüstige Seniorin ist zudem stolz, dass alle Einwohner in ihrem Dorf Arbeit haben und dass das Miteinander zwischen Alt und Jung so gut funktioniert.

Zahlen und Fakten Den Ort Kleinbuckow gibt es gleich zweimal im Land Brandenburg. Neben dem Wohnplatz Klein Buckow, der zur Stadt Spremberg im Landkreis Spree-Neiße gehört, gibt es auch in der Gemeinde Milower Land ein Kleinbuckow. Letzteres ist neben Buckow und Kleinwudicke ein Gemeindeteil von Großwudicke. Eine Kirche gibt es in dem 45-Seelen-Dorf nicht und kaum ein altes Haus.

Die meisten Kinder besuchen die Grundschule in Großwudicke und fahren später zu einer weiterführenden Schule nach Rathenow, einige entscheiden sich auch für Stendal. Während die Erwachsenen die Ruhe und die kleinen Kinder das Toben auf der Dorfstraße genießen, geht die Jugend leer aus. „Meine große Schwester fährt lieber zu ihren Freunden nach Rathenow“, sagt die elfjährige Lisbeth. Und Anneliese Lange gesteht: „Mit 18 wollte ich auch weg.“

Früher ist die Jugend mit Mopeds umher gesaust, heute vergnügen sich auf der Dorfstraße die Jüngsten mit Lauf- und Fahrrädern. Familienvater Marcel Schmidt kann sich noch daran erinnern, wie er mit seinem Kumpel in einer Badewanne auf dem zugefrorenen Sumpf umher rutschte. Das ist heute nicht mehr möglich. Das Gewässer ist zum Bedauern der Dorfbewohner so gut wie ausgetrocknet.

Der Blick auf das Sumpfgebiet ist dennoch einmalig, sind sich alle einig. Marcel Schmidt kann diesen mit seiner Frau jeden Tag genießen. Vor etlichen Jahren lockte er sie vom benachbarten Buckow nach Kleinbuckow. Auf die Frage, welches Dorf schöner ist, sagt sie: „Der Blick von unserem Haus auf den Sumpf ist nicht zu toppen.“

Lesen Sie auch:Zu Hause in Bahnitz: Hier trifft man sich am „Zwitscherkasten“

Zu Hause in Buckow: So abwechslungsreich kann Dorfleben sein

Zu Hause in Bützer: Hier lebt auch die Jugend gern

Zu Hause in Großwudicke: Dieses Dorf ist heiß begehrt

Zu Hause in Jerchel: Dieses Dorf gibt es dreimal und dennoch ist es einmalig Zu Hause in Knoblauch: Das ganze Dorf ist auf Entzug

Zu Hause in Milow: Das bewegt die Menschen im Dorf

Zu Hause in Möthlitz: Ein Dorf, das nicht viel zu bieten hat, dennoch besonders ist

Zu Hause in Nitzahn: So lebt es sich im wohl ältesten Dorf der Region

Zu Hause in Schmetzdorf: Das gallische Dorf vor der Landesgrenze

Zu Hause in Vieritz: Drei Frauen leiten das Dorf mit Kreativität und Wir-Gefühl

Zu Hause in Zollchow: Hier endet die Welt nicht, hier fängt sie an

Von Christin Schmidt