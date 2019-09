Milow

Einen schweren Verkehrsunfall hat es am Sonnabend gegen 17.50 Uhr auf der Straße zwischen Milow und Bützer gegeben. Ein Pkw Renault, der von Bützer in Richtung Milow fuhr, kam zunächst nach links von der Straße ab und geriet nach dem Gegenlenken auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er mit einem Pkw Mitsubishi.

Der Renault stieß in der Folge gegen einen Straßenbaum und kam schließlich auf einem Acker zum Stillstand. Der Renault-Fahrer wurde so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Der Fahrer des Mitsubishi erlitt bei dem Unfall einen Schock.

Von Bernd Geske