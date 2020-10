Havelland

Groß geworden ist Guido Beermann, Minister für Infrastruktur und Landesplanung des Landes Brandenburg, im Münsterland, einer Gegend mit viel Fahrradverkehr. Im Interview mit der MAZ sprach er über eine Taktverdichtung zum Sommerfahrplan nach Rathenow und äußert sich, warum die Bahnstrecke nach Ketzin noch geprüft wird.

Wie kann ein Minister den Fahrradverkehr im Landkreis Havelland fördern?

Guido Beermann: Im Landkreis Havelland fördern wir beispielsweise die Erstellung eines Radverkehrskonzepts für die Stadt Falkensee. Zudem unterstützen wir die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen Brandenburgs, der auch der Landkreis Havelland angehört. Hier geht es um Erfahrungsaustausch und Wissenstransfer zwischen den Gemeinden, Städten und Landkreisen.

Müsste der Ausbau der Pendlerstrecken nicht schneller vorwärtsgehen?

Der Ausbau von Pendlerstrecken hat für uns eine hohe Priorität. Wir wollen vor allem, dass mehr Menschen für ihren Arbeitsweg den öffentlichen Nahverkehr nutzen. Deswegen arbeiten wir an zahlreichen Vorhaben. Dabei geht es um die S-Bahn, aber auch um den Regionalverkehr. Der Busverkehr soll ebenfalls verbessert werden. Beim PlusBus wurde kürzlich die 31. Linie eröffnet. Das ist ein großer Erfolg. Wenn immer mehr Pendler den ÖPNV nutzen, brauchen wir zudem mehr Park-and-Ride- und Radabstellanlagen an Brandenburger Bahnhöfen. Mit Berlin haben wir kürzlich vereinbart, dass wir zusammen eine Strategie für den Ausbau entwickeln und ihn gemeinsam fördern.

Sind Sie zufrieden mit der Zusammenarbeit auf verkehrspolitischer Ebene mit Berlin?

Berlin und Brandenburg sitzen bei vielen verkehrspolitischen Themen in einem Boot. Das gilt speziell für das Projekt i2030. Beide Länder arbeiten gemeinsam mit dem VBB und der Bahn intensiv an der Planung und Umsetzung der Kapazitätserweiterungen in acht Korridoren und dem S-Bahnnetz. Weil wir wollen, dass unsere gemeinsamen Vorhaben ein Erfolg werden, müssen wir an einem Strang ziehen.

Wo sind Sie nicht zufrieden?

Dass es an der einen oder anderen Stelle unterschiedliche Meinungen gibt, liegt in der Natur der Sache, wenn ein Flächenland und ein Stadtstaat zusammenarbeiten.

Förderung des öffentlichen Nahverkehrs in ländlichen Regionen - welche Konzepte hat das Land?

Uns ist wichtig, dass alle Menschen in Brandenburg Zugang zu Mobilität haben. Wir brauchen deshalb Angebote, die sich an den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger orientieren. Gerade auf dem Land wollen wir den öffentlichen Nahverkehr stärken. Deshalb unterstützen wir beispielsweise den PlusBus, den Rufbus oder den KombiBus. Wir setzen auf weitere kreative Lösungen, wie On-Demand-Angebote, die bei Bedarf zur Verfügung stehen. In diesem Jahr haben wir eine neue Richtlinie in Kraft gesetzt, mit der wir innovative Mobilitätsangebote im Land Brandenburg fördern. Wir wollen damit unsere Landkreise und kreisfreien Städte bei der Entwicklung und Umsetzung neuer Konzepte unterstützen. Dafür stellen wir Mittel in Höhe von 2,2 Millionen Euro zur Verfügung.

Die Strecke nach Falkensee könnte sechsspurig ausgebaut werden. Quelle: Marlies Schnaibel

Thema Ausbau der Strecke Spandau bis Nauen - wann ist mit einer Fertigstellung zu rechnen?

Der Ausbau der Strecke Spandau-Nauen ist ein wichtiger Teil des Projekts i2030. Wir wollen die bestehenden Engpässe beseitigen. Es soll schnelle und häufigere Verbindungen geben und der Fern- und Nahverkehr entzerrt werden. Im August 2020 haben Brandenburg und Berlin mit der Deutschen Bahn eine Finanzierungsvereinbarung für die Vorplanung unterzeichnet. Im nächsten Schritt wird die Machbarkeit eines viergleisigen Fern- und Regionalbahnausbau nach Nauen, einer zweigleisigen Verlängerung der S-Bahn nach Finkenkrug und weiterer baulicher Maßnahmen am Bahnhof Spandau geprüft. Bei der Vorplanung sollen zudem Kosten und Dauer der verschiedenen Varianten ermittelt werden. Erst wenn wir wissen, wie die Strecke ausgebaut werden kann, sind Aussagen zu Zeiträumen möglich.

Dichter Taktverkehr nach Rathenow - auch da muss ausgebaut werden, bis wann?

Eine Verdichtung des Angebots nach Rathenow nehmen wir immer wieder über den VBB und zu jedem Fahrplan in Augenschein. Für einen Halbstundentakt zwischen Rathenow und Berlin muss nach aktuellem Stand die Lehrter Stammstrecke ausgebaut werden. In Vorbereitung der Neuausschreibung der Verkehrsleistungen im Netz Nord-Süd wird allerdings geprüft, ob eine Angebotsverdichtung vorzeitig und auch ohne vollständigen Ausbau der Stammstrecke umsetzbar ist. Wir können noch nicht sagen, ob die dafür notwendigen Trassen verfügbar sind, weil es auch im Fernverkehr zu Anpassungen im Angebot kommen soll.

Die Ketziner hoffen, dass ihr Bahnhof wieder aktiviert wird. Quelle: privat

Die Bahn-Strecke Ketzin nach Wustermark - kommt sie? Und bis wann?

Ketzin hat schon eine vergleichsweise gute ÖPNV-Anbindung an die umliegenden Städte. Ich denke da an den 614er Bus nach Potsdam und den 658er nach Nauen. Mit dem 642er kommt man schnell von Ketzin nach Wustermark, wo ein Anschluss an zwei Regionalzüge besteht. Trotzdem werden wir bei der Aufstellung des nächsten Landesnahverkehrsplans 2023 eine Reaktivierung der Bahnstrecke Ketzin-Wustermark prüfen. Letztendlich müssen wir auch schauen, ob es eine ausreichende Nachfrage nach einem solchen Angebot gibt.

Rettung der Innenstädte, eine Belebung von Falkensee und Nauen - wie kann das Land helfen?

In diesem Jahr war ich selbst in Nauen. Anlass war der erste Spatenstich für den Neubau des Hortes der Dr.-Georg-Graf-von-Arco-Schule. Die Schule wird derzeit zu einem Bildungs- und Integrationscampus entwickelt. Unser Ministerium hat dafür rund 530.000 Euro aus dem Bund-Länder-Programm „Soziale Stadt“ für den Neubau bereitgestellt.

Was können Sie sonst noch für Nauen tun?

Nach Jahren der Stagnation wächst die Stadt heute. Dabei gilt es jetzt, gezielt die Innenstadt zu stärken. Dazu leisten auch wir unseren Beitrag. Bei Nauen ganz konkret in Form von Städtebaufördermitteln in Höhe von rund 32,5 Millionen Euro. Aber auch in ganz Brandenburg unterstützen wir als Ministerium seit vielen Jahrzehnten die Stadtkerne – ein großer Teil unserer Städtebauförderung fließt dorthin.

Trotzdem ist die Angst vor reinen Schlafstädten in den Kommunen vor Berlin groß?

Gemeinsam mit den drei IHKs, dem Handelsverband Berlin-Brandenburg und dem Städte- und Gemeindebund zeichnen wir mit der „City Offensive“ jedes Jahr gute Beispiele für die Vitalisierung und Attraktivitätssteigerung der Innenstädte aus. Falkensee hat übrigens in diesem Jahr den Sonderpreis „Citymanagement“ bekommen.

Gibt es noch weitere Hilfen?

Im nächsten Jahr plant das Ministerium mit vielen Partnern ein „Bündnis für lebendige Innenstädte“ zu gründen. Neben einem Aktionsprogramm soll es einen landesweiten Innenstadtwettbewerb sowie Aktionen für ganz Brandenburg, aber auch gezielt mit regionalem Bezug geben. Wichtig dabei ist: Es sind individuelle Lösungen für die Städte auf ihrem Weg in eine starke Zukunft gefragt.

Wird der Straßenbau in Zukunft vernachlässigt, alles auf den ÖNVP gelegt werden?

Nein. Natürlich ist der Ausbau des ÖPNV sehr wichtig, damit wir die Verkehrswende schaffen. Um die Mobilität im ganzen Land zu sichern, investieren wir aber weiterhin in den Straßenbau, ganz besonders in Ortsdurchfahrten und den Neubau von Radwegen. Allein in diesem Jahr werden wir dafür etwa 576 Millionen aus Landes- und Bundesmitteln zur Verfügung stellen.

Was muss das Land tun, um Elektromobilität auch in der Fläche möglich zu machen?

Die Menschen in den ländlichen Regionen Brandenburgs haben die Vorteile der Elektromobilität schon für sich entdeckt. Hier sind die meisten Elektroautos angemeldet. Sie werden als Zweitwagen zum Pendeln, für die Nahversorgung oder Freizeitgestaltung genutzt. Laut Bundesnetzagentur sind wir in den ländlichen Räumen auch bei der Ladeinfrastruktur gut aufgestellt. Die restlichen Lücken werden wir nach und nach mit Bundes- und Landesmitteln schließen. Auf der Schiene fahren wir ja schon lange unter Draht, also elektrisch und klimafreundlich. Und wir setzen uns auch für weitere Elektrifizierungen ein, zum Beispiel auf der Ostbahn.

Von Ulrich Hansbuer