Mit Fontane durch das herbstliche Havelland

Havelland

Im Landkreis Havelland waren und sind im Rahmen des 200-jährigen Geburtstages von Theodor Fontane verschiedenste Veranstaltungen und Kunstprojekte geplant. Noch bis zum Ende des Monats kann man an drei Orten im Havelland, die Fontane besuchte oder zumindest beschrieb, dem märkischen „Dichterfürsten“ auf ganz besondere künstlerische Weise begegnen.

Die Installationen

In den Schlossparks Ribbeck, Kleßen und Nennhausen wurden Ende April so genannte „Tiny Houses“, kleine Häuser in Anlehnung an „Follies“, eine Art Einsiedlerhäuser in englischen Landschaftsparks, aufgestellt. Sie bieten Platz für ein bis drei Personen, die sich auf eine Klanginstallation einlassen und so Fontane ganz nah sein können.

Lust zur Weiterfahrt

Das soll auch die eigene Fantasie anregen. Mit Hilfe von Klängen, Geräuschen, Musik und Sprache wird der Besucher auf eine innere Reise geschickt. Und das soll Lust machen zur Weiterfahrt auf Fontanes Spuren.

Kreiskulturreferent Bruno Kämmerling im Kleßener Follie. Quelle: Uwe Hoffmann

Die Texte der zwischen drei und dreizehn Minuten langen, modernen Klanginstallationen greifen in Ribbeck meditativ das Thema Wandern und Naturwahrnehmung auf. In Kleßen und Nennhausen wird, auch Bezug nehmend auf Fontanes „ Effi Briest“, das Rollenverständnis zwischen Mann und Frau des gerade neu entstehenden Bürgertums im 19. Jahrhundert interpretiert. Das Raum-Musiktheater im Rahmen des Kulturland-Brandenburg-Themenjahres „ fontane.200/Spuren“ entwickelte der in Berliner lebende, Autor und Regisseur Frank Becker.

Entlang der Rad-Route

Die drei Stationen der Kunstinstallation befinden sich auf der Mitte September eingeweihten Fontane-Rad-Route „ fontane.rad“. Insgesamt 1 632 Orte erwähnte Fontane in seinen „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“. Die meisten davon besuchte er ab dem Jahr 1859.

Langer Weg

Die Hauptroute führt auf einer Gesamtlänge von 300 Kilometer zwischen Potsdam, durch das Havelland, über Neuruppin, Rheinsberg, Gransee bis Oranienburg entlang. Im Havelland verbindet sie Falkenrehde, Bredow, Nauen, Ribbeck, Groß Behnitz, Buschow, Nennhausen, Stechow, Senzke und Paulinenaue.

Die Fontane-Büste am Fontane-Platz in Görne. Quelle: Uwe Hoffmann

Vor allem neben der Hauptroute laden sieben Tagestouren und kleinere Abstecher zur Entdeckung weiterer Orte, die Fontane beschrieb und besuchte, ein. Dazu gehört die in Senzke abzweigende Tagestour Haage, Görne, Kleßen und Friesack.

Geschichte vom Edel-Aal

Infotafeln, 14 im Landkreis Havelland, informieren den Reisenden, auch in Englisch, über den jeweiligen Ort und dessen Besonderheiten sowie den Bezug zu Fontane. Fontanes Ehefrau Emilie erzählt jeweils eine kleine Anekdote, die Fontane schilderte.Hinzu kommen weitere touristische Informationen. So erzählt die Tafel nahe der Kleßener Kirche über die Familie von Bredow. 1777 erbte Friedrich Ludwig Wilhelm den Kleßener Lehensbesitz. Seine 17 Kinder erbten unter anderem die Güter in Freisack und Görne. Und Emilie erzählt vom „Edel-Aal“ im Kleßener See.

Gebaut mit Leader-Geld

Die Fontane-Route wurde mit Leader-Mitteln der Lokalen Aktionsgruppen Havelland und Ostprignitz-Ruppin mit weiteren Kooperationspartnern umgesetzt und soll den ländlichen Raum weiter stärken sowie weiter touristisch erschließen.

Infotafel an Fontane-Rad-Route in Kleßen. Quelle: Uwe Hoffmann

Zur an den Radwegkreuzpunkten ausgeschilderten „ fontane.rad“-route gibt es bei den Tourismusinofs einen Tourguide-Flyer und weitere Infos auf www.fontanerad.de.

Von Uwe Hoffmann