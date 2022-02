Mobilitätskonzept für das Osthavelland im Endspurt

Falkensee

Die Stärkung umweltfreundlicher Verkehre, damit verbunden die Reduzierung von CO2 -Emissionen sowie grundsätzliche Lösungsansätze für die Herausforderungen der zukünftigen Verkehrsinfrastruktur unter der Beachtung der Umweltverträglichkeit – all diese Punkte soll das „Mobilitätskonzept Osthavelland“ betrachten, zusammenfassen und die Stoßrichtung für die Entwicklung der nächsten Jahre in der Region vorgeben.

Kommunale Arbeitsgemeinschaft der Wirtschaftsregion Osthavelland gibt Mobilitätskonzept in Auftrag

Angeschoben wurde das Projekt im vergangenen Jahr durch die Kommunale Arbeitsgemeinschaft Wirtschaftsregion Osthavelland (KAG), ein Zusammenschluss der Kommunen Brieselang, Dallgow-Döberitz, Schönwalde-Glien, Wustermark, Falkensee, Ketzin/Havel, Nauen sowie dem Landkreis Havelland. Der Startschuss fiel im April 2021. Inzwischen befindet sich das Projekt in der heißen Phase der Fertigstellung – im März ist der Projektabschluss geplant.

Bearbeitet wird das Konzept durch die in Potsdam ansässigen Kooperationspartner Wagener & Herbst sowie die Ipg Infrastruktur- und Projektentwicklungsgesellschaft. Projektleiter Wulfram Overmann (Wagener & Herbst) präsentierte am Montagabend im Falkenseer Stadtentwicklungs- und Mobilitätsausschuss den aktuellen Sachstand und ließ dabei bereits verschiedene Grundempfehlungen für die zukünftige verkehrliche Entwicklung im Osthavelland durchblicken.

Wesentlicher Punkt laut Projektleiter Overmann: „Der Umgang mit dem Klimawandel“

Wesentlicher Punkt bei der Betrachtung der auf dem Tisch liegenden Herausforderungen sei „der Umgang mit dem Klimawandel, vor allem den CO2-Emissionen“, machte Overmann eingangs klar. Da bestehe „großer Nachholbedarf, um die Klimaschutzziele zu erreichen. Im Moment sieht es da nicht gut aus“, konstatierte er deutlich. So würden dann auch wesentliche Schwerpunkte des Mobilitätskonzepts auf nachhaltiger Mobilität liegen. „Es geht weg vom klassischen Auto oder motorisierten Individualverkehr“, prognostiziert der Experte. Stattdessen werde in den nächsten Jahren der öffentliche Nahverkehr eine immer wichtigere Rolle spielen. Vor allem für die Pendler, die die Region stark prägen. Umso wichtiger seien genau deshalb „Infrastrukturangebote, die auch zum wirklichen Leben der Menschen passen“.

Radverkehr kommt laut Prognose zunehmend größere Bedeutung zu

Ein weiterer wesentlicher Lösungsansatz liege auf der Hand: „Unterschätzen Sie nicht die Fuß- und Radnutzung“, appellierte er. „Corona hat gezeigt, wie viel Potenzial das Radfahren hat. Viele Menschen sind während dieser Zeit auf’s Fahrrad umgestiegen und werden auch dabei bleiben“, blickt er voraus. Mit dem „Stichwort E-Bike“ gebe es zudem „eine neue Entwicklung, die auch neue Nutzergruppen mit einschließt, die es zu berücksichtigen gilt“. Anbindungen für Radfahrende, sowohl zwischen den einzelnen Kommunen, ebenso aber auch von den berlinnahen Regionen in die Hauptstadt, seien daher unabdingbar.

Alternative Antriebstechniken und automatisierten Verkehr als Chance sehen

Spannend ist auch die Empfehlung, die Entwicklung alternativer Antriebstechniken und Betriebsführungen „rechtzeitig zu antizipieren und mit geeigneten Projekten umzusetzen“, wie Overmann erklärte. Zuletzt war in Falkensee über einen möglichen Standort für eine Wasserstoff-Tankstelle beraten worden. Ein entsprechender Prüfauftrag wird gegenwärtig von der Verwaltung bearbeitet. Wie Overmann zudem erklärte, würden sich die flächigen Siedlungsstrukturen im Zentrum des Osthavellands besonders für automatisierte, stark bedarfsorientierte Verkehre anbieten. „Ich würde mir wünschen, dass das Havelland hier beim Thema ,autonomes Fahren’ mal eine Vorreiterrolle spielt“, erklärte dazu Uwe Kaufmann als sachkundiger Einwohner des Ausschusses und forderte Untersuchungen zum Thema „Autonome Busse“.

Mobilitätskonzept betrachtet Situation kommunal übergreifend mit Blick auf das große Ganze

Aus zeichnet sich das umfangreiche Konzept letztlich vor allem durch die kommunal übergreifende Betrachtung von Problemschwerpunkten und Bedarfen. Geschaut wird über den Tellerrand, bis hin nach Potsdam und Berlin. Denn auch diese beiden Städte und deren Entwicklung strahlen verkehrlich bis ins Havelland hinein. Genau darum gehe es auch, erklärte Falkensees Bürgermeister Heiko Müller (SPD) eingangs der Präsentation. Ziel sei es, mit Hilfe des Mobilitätskonzepts Dinge stärker miteinander zu koordinieren, noch mehr in den Austausch zu gehen. „Was muss man machen, um uns zukunftsfähig zu machen?“ Diese Frage spiele eine entscheidende Rolle. Neben der Entwicklung von Wohnungsbau und Gewerbegebieten sei vor allem die Verkehrssituation im Osthavelland ein ganz springender Punkt. So gebe es beispielsweise im Wustermarker Ortsteil Elstal mit Karls Erlebnis-Dorf, Outletcenter und Olympischem Dorf eine Zentrierung, die Auswirkungen auf die ganze Region habe. „Grundprinzip des Konzepts ist eine Ideenfindung“, betonte Müller jedoch auch. Das Konzept ersetze „nicht die Entscheidung der einzelnen Kommunen. Es ist eher eine Art Informationsbasis, auf der man sich abstimmt, damit am Ende alles zusammen passt.“

Projektdauer endet nach einem Jahr im März 2022 – „sportliches Ziel“

Seit zehn Monaten beschäftigen sich die Projektplaner mit dem Konzept, dessen Erstellung über einen Zeitraum von einem Jahr geplant ist. Durchaus „ein sportliches Ziel“, wie auch Overmann einräumte. In den vergangenen Monaten tauschten sich die Experten dazu mit allen involvierten Kommunen der KAG aus, ebenso mit dem Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg, Havelbus, der Stadt Potsdam, dem Bezirk Spandau sowie dem Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg. Absolviert wurden zudem mehrere Steuerungsrunden und Workshops. In den verbleibenden Wochen bis zum Projektende ist durch die Planer noch ein kommunales Nachbarschaftsforum mit der AG West angesetzt, ehe das „Mobilitätskonzept Osthavelland“ Ende März schließlich druckreif vorgelegt werden soll.

Von Nadine Bieneck