Moderate Preise in Rathenow und Premnitz, hohe in Falkensee und Wustermark

Havelland

Die Preise für Mietwohnungen in der Kreisstadt Rathenow liegen noch hinter denen von Ketzin. Das geht aus einer Analyse des Mietmarktes für das Havelland hervor, die Immobilienscout24.de für die MAZ aus den Daten des Portals erhoben hat.

Immobilienscout24.de hat auch die Entwicklung der Mieten zwischen 2009 und 2019 analysiert. Bezogen auf den ganzen Landkreis stieg der Mietpreis für Wohnraum im Durchschnitt von 4,57 Euro je Quadratmeter 2009 auf 6,37 Euro im vorigen Jahr. Das teilt Unternehmenssprecherin Jessica Kühnel mit.

Mietpreis 9,27 Euro je Quadratmeter

Um fast 50 Prozent stieg die Miete in der Boom-Stadt Falkensee an. Sie wuchs von 6,25 Euro auf durchschnittlich 9,27 Euro je Quadratmeter im vorigen Jahr. Den größten Anstieg verzeichnet indes Wustermark mit 69 Prozent teurerer Mieten pro Quadratmeter binnen zehn Jahren. Kostete dort der Wohnraum je Quadratmeter Miete 2009 dort genau 4,77 Euro, liegt er nun bei 8,06 Euro.

In Nauen stieg die Miete um 55 Prozent auf jetzt rund 7,26 Euro Quadratmeter Kaltmiete. Schönwalde-Glien kostet die Mieter nun im Schnitt bei Neuverträgen je Quadratmeter fast 45 Prozent mehr als noch 2009. Ketzin verzeichnet einen Anstieg des Quadratmeter-Preises um 42 Prozent, Premnitz um knapp 20 Prozent und Rathenow gerade einmal um 14 Prozent.

Fast 300 Euro teurer

Umgerechnet bedeutet das für eine 80 Quadratmeter-Wohnung: Sie kostet in Falkensee im Schnitt 742 Euro Kaltmiete und in Rathenow 453 Euro. Für ein Haus mit 200 Quadratmetern würde das 1854 Euro Kaltmiete in Falkensee im Durchschnitt bedeuten und in Rathenow 1132 Euro kalt. Da liegt der Unterschied schon bei mehr als 700 Euro.

Mit fast 70 Prozent Marktanteil gibt es im Havelland vor allem Mietwohnungen zwischen 40 und 80 Quadratmeter. Nur jedes zehnte gemietete Zuhause hat vier Zimmer oder mehr.

Ein-Raum-Wohnungen haben einen Anteil von zwölf Prozent am Mietwohnraum. Zum Vergleich: In Brandenburg an der Havel liegt dieser Anteil bei 17 Prozent.

Am beliebtesten auf dem Markt sind nach den Daten von Immobilienscout24.de Wohnungen in Falkensee, Nauen und Schönwalde-Glien. Hier stuft das Portal laut seiner Sprecherin die Nachfrage als hoch ein. Mittlere Nachfrage herrscht nach Mietwohnraum in Ketzin und Wustermark. Premnitz und Rathenow landen mit geringer Nachfrage deutlich dahinter.

Von Marion von Imhoff