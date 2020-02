Mord in der Tismarstraße: der Täter und sein Geständnis

Brandenburg/H

Der junge Mann auf der Anklagebank hat sich seit der Mordnacht am 3. August 2019 stark verändert. Damals hatte er seinen Schädel glatt- und seine Augenbrauen abrasiert. Inzwischen trägt er volles braunes Haar, einen flaumigen Vollbart und normal buschige Augenbrauen.

Seit seiner Festnahme drei Tage nach dem Mord kann der Brandenburger Maximilian B.(24) keine Drogen mehr nehmen, denn er ist in der Gerichtspsychiatrie gefangen. Der erzwungene Entzug nach jahrelang täglichem Rauschgiftkonsum scheint ihm gutzutun.

Etwas langsam, aber klar und bedacht macht der Angeklagte seine Aussage vor dem Schwurgericht Potsdam. Was er zum Mordvorwurf des Staatsanwaltes berichtet, ist der blanke Horror.

Anfangs unbeschwerte Kindheit

Der 24-Jährige gesteht, dass und wie er seine zwei Jahre ältere Freundin am 3. August 2019 in Brandenburg/Havel erschlagen hat. Er schildert, was davor und danach geschah. Ein Blick in Abgründe.

Maximilian B. erzählt dem Gericht von einer zunächst unbeschwerten Kindheit in Rathenow mit liebevollen Eltern und Großeltern, die sich sehr gut um ihn kümmern. Sein Leben bleibt auch noch schön, als er in Premnitz zur Grundschule geht und gute Zensuren nach Hause bringt.

Doch ab der 4. oder 5. Klasse beginnt der Junge, Regeln zu brechen. In dieser Zeit habe sein älterer Cousin begonnen, ihn zu missbrauchen, ohne dass dies jemand sonst gewusst hätte, erzählt der Angeklagte.

Ab der 8. Klasse geht es bergab

Das Verhältnis zu den Eltern bleibt zunächst harmonisch, der Junge wechselt aufs Gymnasium. Dort rutscht er notenmäßig ab, verliert das Interesse, schwänzt, stiehlt, probiert Alkohol. „Ab der 8. Klasse ging es weiter bergab und nach dem Wechsel auf die Oberschule ging es richtig los mit Drogen“, erzählt der Mordangeklagte.

Maximilian B. kapselt sich von alten Freunden ab, beklaut Eltern und Freunde, nimmt immer mehr Drogen, macht Therapien und kommt mit Ende 15 in eine geschlossene Einrichtung nach Beelitz. Die muss er wegen Drogen verlassen.

Er versucht, seine Kochlehre draußen fortzusetzen, erhält eine Chance, nutzt sie aber nicht. Er nimmt und handelt mit Drogen, verschuldet sich, konsumiert LSD und stärkere Drogen, entwickelt Gewaltfantasien, zeigt sich im Internet in Frauenkleidern und schaut „fast jede Pornografie“.

Die Beziehung zu Jasmin

Seine Freundin Jasmin, die er im Sommer 2017 kennenlernt, konsumiert ebenfalls Rauschgift. Einmal erwischt sie ihn in ihren Klamotten, das gefällt ihr gar nicht und auch er schämt sich.

Die Beziehung aber hält, dass Paar nimmt sich eine gemeinsame Wohnung in der Tismarstraße in Brandenburg/Havel. „Unsere Liebesbeziehung war sehr schön, mit Respekt“, versichert der junge Mann im Gerichtssaal. Seinen sexuellen Freiraum sucht er sich in seinem Keller.

Der mutmaßliche Mörder beschreibt seine Freundin als sehr liebevoll und begeistert von vielem, auch von Haustieren und anderen Menschen.

Der Freitag vor dem Mord

Maximilan B.: „Jasmin hatte nicht so einen inneren Disput mit sich selbst und konnte ihren Drogenkonsum besser kontrollieren.“

Der Freitag vor dem Mord nach Mitternacht verläuft unauffällig. Sie hat frei, er geht ab mittags zur Arbeit als Koch in einem Lokal. Vorher nimmt er Drogen. Gegen 21.30 Uhr ist er wieder daheim. Das Paar raucht viel Marihuana, er nimmt zudem Speed.

Mit ihrem Hund gehen die beiden vor Mitternacht noch Gassi. Danach schauen sie Fernsehen: die US-Serie „ Orange is the New Black.“ Die junge Frau schläft auf dem Sofa ein. Der junge Mann wirft LSD ein, ihm wird heiß.

Gewaltgedanken

Er habe auf einmal Gewaltgedanken gehabt, „das war in mir“, berichtet Maximilian B. Erst will er die Buddha-Statue nehmen. Doch er geht in die Küche, raucht Marihuana. Auf der Anrichte liegt der Hammer. Er nimmt ihn in beide Hände und schlägt seiner schlafenden Freundin damit mehrmals auf den Kopf.

Weil er noch meint, Atemgeräusche zu hören, würgt er sein Opfer, deckt in Panik ihren Kopf zu und sticht ein Messer in ihren Hals. Er weiß nun, dass sie tot ist.

Maximilian B. bleibt anschließend noch fast 30 Stunden in der Wohnung, nur unterbrochen von einmal Gassigehen mit dem Hund. Er konsumiert Filme, badet, schminkt sich, zeigt sich im Internet. Er schändet die Leiche, das zeigt er nicht.

Ein letztes Mal feiern

Ehe er am Sonntagmorgen die Wohnung verlässt, dreht er den Herd auf und zündet Kerzen an. Offenbar möchte er, dass ein Wohnungsbrand die Spuren der Tat und sein Opfer auslöscht.

Den Vormittag verbringt der 24-Jährige in Potsdam, am Abend will er in den Kitkat-Club in Berlin – „ein letztes Mal feiern“. Der Türsteher lässt ihn nicht rein. Ein Mann, den er in Berlin kennenlernt, nimmt ihn mit nach Hause. Beide tauschen Küsse aus. Am nächsten Tag gesteht Maximilian B. ihm den Mord.

Sich stellen oder Fremdenlegion

Der Fremde gibt ihm 100 Euro. Er solle sich nach Frankreich absetzen und dort zur Fremdenlegion gehen – dann habe er „seine Schuld abgeleistet“. Zu seiner Schwester und einer Freundin hat er telefonisch Kontakt. Beide reden ihm zu, er solle sich stellen.

Maximilian B. weiß nicht, was er tun soll: Sich stellen, sich umbringen oder die Idee mit der Fremdenlegion aufgreifen?

Am Dienstag läuft er am zentralen Omnibusbahnhof herum, das weiß die Polizei inzwischen. Beamte suchen dort nach ihm. Ihnen gibt sich Maximilian B. zu erkennen und lässt sich festnehmen.

Von Jürgen Lauterbach