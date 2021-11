Weil immer mehr Müll in Abfallkörben, in der Natur oder in gelben Säcken landet, zieht der Kreis die Reißleine. Die Entsorgung des Hausmülls, der nicht in der grauen Tonne liegt, ist teuer. Nun wird eine Erhöhung der Müllgebühren diskutiert. Das hat aber noch mehr Gründe.