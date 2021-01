Nach Hausbrand: Fast 15000 Euro Spenden für Brandopfer Florian

Priort

Mit einer Katastrophe startete das neue Jahr für den 33-jährigen Florian Keber aus Priort. Ein Brand zerstörte sein gesamtes Hab und Gut, in den Flammen seines Hauses kamen zudem seine beiden Hunde Fenris und Freki ums Leben. Der junge Mann, der nach einem Arbeitsunfall um seine Erwerbsunfähigkeitsrente kämpft, steht praktisch vor dem Nichts. Denn eine Versicherung, die für die Feuerschäden aufkommt, hatte er nicht.

In einer Woche knapp 15000 Euro an Spenden

Was er jedoch hat, sind gute Freunde, die für ihn in dieser schweren Zeit da sind. Sebastian Bilek, direkter Nachbar des 33-Jährigen, und Steffen Düsing von der Priorter Feuerwehr riefen bereits kurz nach dem Brand am 30. Dezember eine Spendenaktion für den jungen Mann ins Leben. „Wir wollten einfach irgendetwas tun, um ihm in dieser schwierigen Zeit zu helfen“, sagt Bilek. Der Spendenaufruf stieß auf große Resonanz. Knapp 400 Personen beteiligten sich innerhalb der vergangenen Woche bereits daran und spendeten für den Neustart des praktisch obdachlos Gewordenen, der gegenwärtig in einer Art Wohncontainer neben seinem Grundstück Unterschlupf gefunden hat, bis Freitagabend stolze 14 165 Euro (Stand: 20 Uhr).

Überwältigt von der Spendenbereitschaft

Sowohl Bilek und Düsing, aber auch Florian Keber selbst sind „überwältigt von der Hilfsbereitschaft der vielen Menschen“, so Bilek. „Dass so viele Leute spenden und uns unterstützen, ist einfach nur genial. Da bekommt man wirklich Tränen in den Augen“, sagt er, sichtlich bewegt. Die Hilfe kommt nicht nur aus Priort und der Umgebung, sondern auch aus weiten Teilen des Havellands und darüber hinaus. Ursprünglich bis zum heutigen Sonnabend sollte die Spendenaktion laufen. „Aufgrund der großen Resonanz haben wir sie bis zum kommenden Mittwoch verlängert“, sagt Sebastian Bilek. Florian Keber hilft die Spendenbereitschaft nicht nur finanziell weiter. „Es gibt mir Kraft, nach vorn zu schauen“, sagt er.

Die Spendenaktion bei Paypal ist zu finden unter: www.paypal.com/pools/c/8vGcFYJDK3

Von Nadine Bieneck