Havelland

Eine 48-Jährige ist am Freitag um 17.50 auf der A 10 am Abzweig zur B 5 von der Straße abgekommen und im Grünstreifen gelandet. Danach lief sie an der A 10 entlang. Polizisten konnten die betrunkene Frau aufgreifen. Verletzt wurde niemand.

Von MAZonline