Für Martin Gorholt ist nach achteinhalb Jahren Schluss

Rathenow

Als Burkhard Schröder im Jahr 2011 bekannt gab, er werde den Vorsitz im Unterbezirk Havelland abgeben, endete eine Ära. Schröder hatte die Havelland-SPD geprägt. Mit Martin Gorholt stand sein Nachfolger bereits vor der Tür. Gorholt, damals Staatssekretär, war gerade dabei, Fuß zu fassen. Er hatte sich um ein Landtagsmandat im Wahlkreis Rathenow bemüht, war aber nicht gewählt worden.

Der Neue

Im Ortsverein Rathenow war Gorholt Mitglied und Burkhard Schröder schien es richtig, ihn zum neuen Unterbezirksvorsitzenden vorzuschlagen. Jetzt, achteinhalb Jahre später, endet die Zeit von Martin Gorholt an der Spitze der Havelland-SPD.

Siege und Niederlagen

Es war eine Zeit mit Höhen und Tiefen, sagt er im Rückblick. „Wir hatten schon das eine oder andere gute Wahlergebnis.“ So sei es gelungen, Bürgermeisterwahlen in Milower Land, Premnitz und Falkensee zu gewinnen – in Nauen aber nicht.

Nicht abgekoppelt betrachten

Burkhard Schröder (rechts) übergab den SPD-Vorsitz vor acht Jahren an Martin Gorholt. Quelle: Radon

Zumindest bei den Zweitstimmen. Bei den Erststimmen hatte die SPD im September vergangenen Jahres in zwei Wahlkreisen Erfolg. Katja Poschmann siegte in Rathenow, Johannes Funcke in Havelland Mitte. „Darüber haben wir uns gefreut – aber wir dürfen nicht aus dem Auge cerlieren, wie knapp wir die Bewerber der AfD geschlagen haben“, mahnt Gorholt.

Die Zählgemeinschaft

Im Havelland war die SPD-Politik über weite Strecken von der Arbeit in der großen Zählgemeinschaft geprägt. CDU und SPD hatten immer mit kleineren Gruppen eine Mehrheit im Kreistag sichergestellt, mit der die Politik des Landrates unterstützt wurde. Zuerst Burkhard Schröder, dann Roger Lewandowski.

Das tat weh!

Womit sich Martin Gorholt an seine vielleicht empfindlichste Niederlage erinnern muss. Zur Landratswahl 2016 war er angetreten, um die Nachfolge von Burkhard Schröder einzunehmen. Er verlor gegen den Ersten Beigeordneten Roger Lewandowski von der CDU. „Das war bitter und danach musste sich die SPD auch erst in einer neuen Rolle zurecht finden“, sagt Gorholt.

Viel auf dem Weg

Politisch sei aber viel auf den Weg gebracht worden. Insbesondere die Infrastrukturpolitik im Havelland sei gut. Nun müsse die Verkehrsanbindung nach Berlin im Fokus bleben. Zahlreiche Projekte habe dabei auch seine Partei angestoßen, so zum Beispiel das Programm für die Feuerwehren im Kreis.

Von Hamm ins Havelland Martin Gorholt wurde 1956 in Hamm geboren. Nach seinem Abitur 1975 hat er ab 1976 an der Universität Dortmund Wirtschafts- und Sozialwissenschaften studiert. Er ist verheiratet und hat drei Kinder. Gorholt trat 1975 in die Sozialdemokratische Partei Deutschlands ( SPD) ein und war bei den Jusos in Hamm engagiert, unter anderem als Vorsitzender. Von 1984 bis 1988 stand er als Bundesgeschäftsführer an der Spitze der Juso-Hochschulgruppen. Von 1990 bis 1994 war er Landesgeschäftsführer der SPD in Brandenburg. 2005 wurde er vom SPD-Generalsekretär zum Bundesgeschäftsführer der SPD ernannt. Im September 2008 wurde er abgelöst. Von 1994 bis 2003 leitete er das Büro des brandenburgischen Landesministers Steffen Reiche. Zugleich war er Pressesprecher. Von 2003 bis 2005 war er Staatssekretär im Ministerium für Bildung, Jugend und Sport in Brandenburg. Im November 2009 wurde er Staatssekretär im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur in Brandenburg. Von August 2016 bis Juni 2018 war er Bevollmächtigter des Landes Brandenburg beim Bund. Am 12. Juni 2018 wurde er zum Chef der Staatskanzlei des Landes Brandenburg ernannt. Das blieb er bis November 2019.

Die Partei aber sei so unterschiedlich geprägt wie auch der Kreis, so der scheidende Unterbezirksvorsitzende. „Wir sollten nicht verkennen, dass die Verschiedenheit der Regionen im Osten und Westen des Kreises tiefer greift, als man gerne meint.“

Kleine mit Kraft

In den achteinhalb Jahren, die er Vorsitzender war, seien die Mitgliederzahlen stabil geblieben. Der größte Ortsverein sei der Stadtverband Falkensee. „Aber Größe muss nichts heißen. Wir haben gerade im Westhavelland kleine Verbände, die sehr stark sind und sich einbringen.“

Gute Duos

Felix Menzel, Bürgermeister Milower Land Quelle: Christin Schmidt

Wie schätzt er seine Partei ein. War die Havelland-SPD bei der Entscheidung zum Bundesvorsitzenden eher auf das Duo Klara Geywitz und Olaf Scholz orientiert oder auf das später siegreiche Paar Borjans und Eskens? „Ich weiß es nicht“, sagt Gorholt. Aber mit Klara Geywitz habe eine Brandenburgerin kandidiert. „Vielleicht hat das für unsere Mitglieder hier eine Rolle gespielt.“

Ines Jesse aus Falkensee. Quelle: Marlies Schnaibel

Er selber wird dem Havelland nicht ganz den Rücken kehren. Der ehemalige Chef der Staatskanzlei wird Mitglied im SPD-Ortsverein Rathenow bleiben. „Und dann schaue ich mal, was ich sonst so noch mache.“

Von Joachim Wilisch