Nach zwei Jahren: FSV Optik Rathenow empfängt Förderer und Freunde

Rathenow

Fast genau zwei Jahre ist es her, dass der FSV Optik Rathenow letztmals Sponsoren, Förderer und Freunde des Vereins zum Herbstempfang eingeladen hatte. Im Jahr 2020 wurden die Treffen abgesagt, weil die Corona-Verordnungen diese Treffen nicht zuließen.

In diesem Herbst trafen sich die Sponsoren wieder am Stadion Vogelgesang. Ingo Kahlisch, beim FSV Optik Trainer der Regionalligamannschaft, war froh, den Förderern ins Angesicht schauen zu können.

Jeder Pfennig hilft

„Wir wissen hier in Rathenow, dass jeder Pfennig unserem Verein hilft.“ Trotzdem bleibt die Erkenntnis, dass es mehr Sponsoren geben müsste, um Optik Rathenow fest und ohne regelmäßig wiederkehrende Abstiegssorgen in der Regionalliga zu etablieren.

Eine Erholung

Ein Platz im unteren Mittelfeld wäre für die Vereinsverantwortlichen eine echte Erholung. Zurzeit ist das noch zu schaffen. Der FSV steht zwar ganz hinten in der Tabelle, aber der Abstand zu den Nichtabsteigern ist nur gering. „Wir wollen die Liga auf jeden Fall und mit aller Macht halten“, sagt Ingo Kahlisch fest entschlossen.

Auf Tina Völzmann (rechts) ist Verlass. Quelle: Joachim Wilisch

Grundsätzlich freue er sich, dass der Verein eine intakte Struktur habe. Er lobte die Helferinnen Tina Völzmann und Karin Rosin. Letztere stand hinter der Theke und kümmerte sich um die Getränkeversorgung. Mit dem TSV Chemie Premnitz gebe es eine gute Zusammenarbeit im Nachwuchsbereich. „Wir können in allen Altersgruppen antreten.“

Besuch aus dem Rathaus

Aus dem Rathaus waren Rathenows Bürgermeister Ronald Seeger und sein Stellvertreter Jörg Zietemann zum Vogelgesang gekommen. Viele Stadtverordnete schauten ebenfalls vorbei. „Wir kommen mit den Leuten im Rathaus gut zurecht“, sagte Kahlisch.

Gerade erst hatte der Sozial- und Sportausschuss die Anschaffung eines Rasentraktors genehmigt, nachdem das Gerät, was bis dahin zur Verfügung stand, gestohlen worden war. Für Ronald Seeger gehörte der Besuch beim FSV Optik zu den ersten Terminen nach einer langen Krankheitspause.

Karin Rosin sorgte für Getränke. Quelle: Joachim Wilisch

Natürlich wurde über Fußball geredet. Schließlich waren einige Spieler dabei. Fazit: Trainer und Team schauen nach vorne. Es hatte in den vergangenen Monaten durchaus ansprechende Leistungen gegeben – aber eben auch das Gegenteil davon. Noch sind genügend Spiele zu absolvieren. Ingo Kahlisch hat in den 30 Jahren, die er nun in Rathenow ist, zu viel erlebt, um schnell nervös zu werden.

Gut auf Social Media

Dass der FSV Optik bei Fans beliebt ist, zeigt ein Blick auf das Nutzerverhalten bei den digitalen Angeboten. Nachdem der Zuspruch zur Homepage in den Corona-Monaten stark nachgelassen hat, sind es nun wieder stabil 20 000 Klicks im Monat.

Eine Erfolgsgeschichte ist Facebook. Hier erfahren die Fans und Interessierte immer das Neueste zum Verein. Mit Instagram wird ein weiterer Kanal bespielt, der gut ankommt. Die 2000 Follower auf Twitter sind eine ausbaufähige Basis.

Marion und Holger Arndt. Quelle: Joachim Wilisch

Hoch interessant aber war die Anmeldung bei Tic Toc. Hier gab es einen kurzen Videoschnipsel vom Einlauf der FSV-Mannschaft ins Stadion zu sehen. 55 000 Nutzer hatten das gesehen. Inzwischen markieren immer mehr die Seite des FSV auf Tic Toc. Für die Vereinsführung sind diese Kanäle eine Gelegenheit, die Werbung, die Sponsoren im Stadion schalten, zu verbreiten.

Eine andere Möglichkeit, Werbung für Rathenow und die Sponsoren des FSV zu machen, bietet sich auf Ostsport TV. Auf dem Internetsender werden die Optikspiele gezeigt.

Schon zweimal live dabei

Zweimal gab es schon eine Liveübertragung. Sechs Kameras stehen am Spielfeld, hunderte Meter Kabel werden verlegt und sechs Mitarbeiter von Ostsport TV kommen. Beim Spiel gegen Carl Zeiß Jena waren 30 Journalisten aus ganz Deutschland akkreditiert.

Das ist ein Beleg mehr für die These von Ingo Kahlisch, dass der FSV Optik in der Regionalliga, die den gesamten Nordosten und Mitteldeutschland erreicht, ein hervorragender Werbeträger für die Stadt Rathenow ist.

Auf den beiden Tribünen im Stadion Vogelgesang wurden im Frühjahr die Sitzschalen ausgetauscht. Quelle: Christoph Laak

Der Trainer des FSV Optik freute sich jedenfalls, dass er so viele bekannte Gesichter begrüßen durfte. Das sei in den angespannten Corona-Zeiten und in der sportlichen Situation nicht selbstverständlich.

Von Joachim Wilisch