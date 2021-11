Nachpflanzungen an Alleen: Landkreis Havelland bietet einen Kompromiss an

Havelland

Wie gut oder schlecht eine Bilanz ausfällt, das ist oft auch eine Frage des Betrachtungszeitraumes. Und so standen die Mitglieder des Kreisumweltausschusses vor der Frage, ob die Kreisverwaltung ihrer gesetzlichen Verpflichtung zum Nachpflanzen von Aleebäumen an Kreisstraßen nun tatsächlich in ausreichendem Maße nachkommt oder nicht.

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hatte nachgefragt, wie sich der Baumbestand in Alleen an Kreisstraßen des Havellandes entwickelt hat. Aus dem Kreisbauamt kam die Antwort: es wurden Fällgenehmigungen für 563 Bäume erteilt. Davon waren 291 Bäume in Alleen betroffen. In Alleen wurden aber nur 79 Bäume nachgepflanzt.

Die Grünen errechneten ein Defizit von 212 Alleebäumen. Ein Antrag, mit dem die Kreisverwaltung verpflichtet werden sollte, ihrer Nachpflanzpflicht nachzukommen, stand nun im Umweltausschuss zur Debatte.

Höchste Zeit

Karl-Reinhold Granzow machte, als das Begehren im Kreistag eingereicht wurde, für die Fraktion Die Linke/Die Partei klar, dass ein wichtiges Kulturgut in Gefahr sei. „Die Situation ist insbesondere an Kreisstraßen nicht zufriedenstellend.“ Die Zahlen, die von der Kreisverwaltung in Antwort auf die Anfrage vorgelegt wurden, seien besorgniserregend. „Wir müssen handeln und das sofort“, so Karl-Reinhold Granzow.

Im Umweltausschuss rechnete die Kreisverwaltung den Kreistagsabgeordneten nun eine andere Statistik vor. Wichtig zu wissen: der Betrachtungszeitraum für diese Bilanz ist deutlich länger.

Kreisumweltdezernent Michael Koch. Quelle: Joachim Wilisch

Einerseits seien bei den so genannten „sonstigen Nachpflanzungen“ 170 Jungbäume zu veranschlagen. Zum gebe es eine Statistik aus den Jahren 1991 bis 2006. Es seien 285 Bäume an Kreisstraßen gefällt worden.

Nachgepflanzt wurden insgesamt 2625 Jungbäume – vielfach als Allee. Im Herbst 2021 habe der Kreisstraßenbauhof insgesamt 60 Bäume an Kreisstraßen gepflanzt: 23 Spitzahorne, 3 Hainbuchen, 2 Linden, 208 Ulmen und 10 Platanen.

Eine Frage der Zeit

Auf den längeren Betrachtungszeitraum verwies auch der Dezernent für Landwirtschaft und Umwelt des Kreises, Michael Koch. „Wir haben wirklich weiter zurück geschaut, bis zum Jahr 1991.“ Dabei ergebe sich, dass die Bilanz nicht so schlecht sei, wie von Bündnis 90/Die Grünen dargestellt.

Das Feilschen um gepflanzte und nicht gepflanzte Bäume ist aus Sicht von Jean Luc Meier aber der falsche Ansatz. „Es geht um Klimaschutz und da sind Bäume wichtig.“ Meier war einer derjenigen, die den Antrag am liebsten sofort im Kreistag beschlossen hätten – ohne neue Diskussion im Ausschuss.

Antje Töpfer, Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. Quelle: Uwe Hoffmann

Kreisbaudezernent Hansjörg Bohm erläuterte im Ausschuss zahlreiche Faktoren, die beim Alleenbau Probleme bereiten. Da sind einmal die neuen Vorgaben beim Straßenbau. Kreisstraßen müssen breiter gebaut werden.

Um Alleen in den gesetzlich festgelegten Abständen anzupflanzen müsste privater Grund zugekauft werden. „Das ist nicht immer einfach“, so Bohm. Weitere Faktoren seien regenarme Jahre, in denen die Bäume nicht gut wachsen. „Insgesamt gesehen haben wir aber noch ein leichtes Plus.“

Kleines Plus

Bohm, dessen Dezernat bei Alleen federführend ist, weil der Kreisstraßenbauhof die Aleen an Kreisstraßen setzt, will aber nicht abstreiten, dass das Nachpflanzdefizit aus den vergangenen fünf Jahren Auswirkungen habe, wenn man nicht entsprechend gegensteuert. „Ich bin ja im Grunde bei den Antragstellern“, sagte Bohm im Ausschuss für Landwirtschaft und Umwelt.

Der Kreisbaudezernent zeigte sich bereit zum Kompromiss. „Wir machen ja regelmäßig Baumschauen und gehen an den Kreisstraßen nicht nach der Holzhammer-Methode vor.“ Hansjörg Bohm schlug vor, ein Pilotprojekt für eine Kreisstraße aufzusetzen. „Wir müssen aber erst einmal sehen, wo wir das Geld dafür hernehmen.“

Kreisbaudezernent Hansjörg Bohm. Quelle: Landkreis Havelland

Dann könne man an der Kreisstraße, die man sicher im Konsens auswählen werde, versuchen, „die Bäume hochzukriegen.“ Damit werde dem Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Rechnung getragen.

Der Vorschlag fand auch bei Antje Töpfer von den Bündnisgrünen Anklang. Hansjörg Bohm hatte um einen Vertrauensvorschuss gebeten. „Wir legen das Thema hier wieder vor.“ Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zog den Antrag vorerst zurück.

Von Joachim Wilisch