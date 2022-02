Nächster Orkan im Havelland: So haben sich die Feuerwehren vorbereitet

Havelland

Die Ausruhphase für die havelländischen Feuerwehrleute ist sehr kurz, wenn es überhaupt eine gibt. Denn nach den Sturmtiefs „Ylenia“ und „Xandra“ kommt nun „Zeynep“. In der Nacht zum Sonnabend und am Sonnabend selbst sind wieder Windgeschwindigkeiten von etwa 120 km/h möglich.

„Wir wissen zwar noch nicht ganz genau, ob das Havelland erneut so stark betroffen sein wird, aber wir sind natürlich vorbereitet“, sagt Kreisbrandmeister Lothar Schneider. Sollte der Fall eintreten, dass die Rettungsleitstelle die Koordinierung der Einsätze nicht mehr bewältigen kann, übernehmen die Führungsstäbe der Feuerwehren in den Kommunen. Aber Ansprechstelle für die Bürger ist nach wie vor die Regionalleitstelle unter der Nummer 112.

Jetzt kommt Sturmtief „Zeynep“

Donnerstagnacht und am Tag wurden im Landkreis Havelland in Folge des Sturmes drei Personen verletzt. Die einzelnen Schäden, die umgekippte Bäume oder umherfliegende Teile angerichtet haben, sind noch nicht bilanziert worden.

Solche Einsätze stehen den Feuerwehrleuten wieder bevor. Quelle: Privat

Auf eines aber legen die Feuerwehrleute wert: „Wir sind keine Dachdecker, wir sind dafür da, Sicherheit zu schaffen“, sagt der Friesacker Amtsbrandmeister Stefan Scharschmidt. Nachdem die Friesacker Kameradinnen und Kameraden am Donnerstag von früh um 5.20 Uhr bis abends 21 Uhr nahezu ununterbrochen im Einsatz waren, hätten sich am Freitag viele Bürger bei der Feuerwehr gemeldet, die Dächer repariert oder Äste von Bäumen auf ihren Grundstücken abgeschnitten haben wollten. „Gefahr im Verzug ist dann gegeben, wenn ein Baum eine Neigung von mehr als 45 Grad hat und droht auf Menschen oder Gebäude zu fallen. Für alles andere müssen die Leute eine Firma bestellen, die die Schäden beseitigt“, so Scharschmidt.

Friesacker Feuerwehren mit hoher Einsatzbereitschaft

Sehr gefreut hat sich der Amtsbrandmeister über die Einsatzbereitschaft der Feuerwehrleute im Amtsbereich Friesack. „Mit vielen Arbeitgebern hatten die Kameraden und Kameradinnen im Vorfeld geklärt, dass sie bei einsetzendem Sturm freigestellt sind. Manche haben sogar in der Nacht zum Donnerstag bei Verwandten oder Bekannten in Friesack übernachtet, damit sie im Einsatzfall schneller im Gerätehaus sind.“ Allein zum ersten Einsatz am Donnerstag um 5.17 Uhr hätten 17 Feuerwehrleute bereitgestanden. „Darauf kann man stolz sein.“

Inzwischen seien die Vorbereitungen fürs Wochenende getroffen. „Wir haben alle Technik durchgecheckt, so dass alles zur Verfügung steht. Ein Problem aber gibt es im Friesacker Raum: Der letzte Sturm hat offenbar einen Funkmast von Vodafone beschädigt, so dass dieses Funknetz nur eingeschränkt funktioniert. Für die Kommunikation untereinander haben die Feuerwehrleute aber zum Glück auch andere Technik.

In Wustermark sind die Motorsägen aufgetankt

Auch bei der Wustermarker Feuerwehr ist wieder alles startbereit, „wie an 365 Tagen im Jahr“, sagt Gemeindewehrführer Jürgen Scholz. Die Fahrzeuge sind aufgetankt, die Motorsägen auch. „Unsere Feuerwehren rückten am Donnerstag immerhin 24 mal aus, waren in jedem der fünf Ortsteile unterwegs. Alles ging Hand in Hand. Wenn eine Ortsfeuerwehr gerade im eigenen Dorf nicht zur Verfügung stand, weil sie außerhalb ihres Ortsteils im Einsatz war, ist eine andere Ortsfeuerwehr eingesprungen“, so der Gemeindewehrführer. Er hofft, dass es für seinen Stellvertreter René Jahn, der Wochenende den Leitungsdienst inne hat, und die Wustermarker Feuerwehrleute etwas ruhiger zugeht.

Von Jens Wegener