Die Sterne sind nirgends so nah wie dort

Milow

Nirgendwo sonst in Brandenburg dürfte es so dunkel in der Nacht sein wie im Westhavelland. Nirgendwo sonst ist die Milchstraße so leuchtend wahrzunehmen wie dort. Der Naturpark liegt in den Landkreisen Havelland, Potsdam-Mittelmark und Ostprignitz-Ruppin. Seine Mitte bildet Rathenow, doch das Naturparkzentrum Westhavelland ist in Milow beheimatet. Obdach gefunden hat es in einem früheren Gutshaus und ist ganzjährig geöffnet.

Der Naturpark ist eine von der Havel und ihren Seitenarmen geprägte Landschaft. Gegründet wurde er vor 22 Jahren und ist mit 1.300 Quadratkilometern der größte im Land. Knapp 14 Prozent der Fläche sind Naturschutzgebiet. Entlang des blauen Bandes der Havel – so lautete das Motto der Bundesgartenschau 2015, der Naturpark war Teil davon.

Die Wasser-Nachfüll-Station im Naturparkzentrum Milow. Das Thema Wasser ist dort eines der wichtigsten neben der Tierwelt. Quelle: privat

Was können Familien und Ausflügler dort erleben? Das Westhavelland ist mit seinem Wasserreichtum das Gegenteil des Hohen Flämings, der für die Region untpyisch wenig Seen aufweist. Baden, Paddeln, Radeln, all das ist dort zu genießen.

Sanfter Tourismus

Das Zentrum in Milow informiert über Kleinstlebewesen, Krebse, Fischotter und den Vogelreichtum der Region. 100.000 Zugvögel machen im Westhavelland Rast und stärken sich für die nächste Etappe ihres Fluges.

Tourismus im Einklang mit der Natur ist das Ziel des Naturschutzbundes Nabu, der Träger des Naturparkzentrums ist. Dort gibt es Tipps für Radtouren und Wassertourismus. Eine Dauerausstellung steht unter dem Zeichen „Entdecken, Staunen, Forschen“ . Wichtigste Fragen, warum ein Frosch grün oder ein Otter tatsächlich Haare hat und wie viele, können Familien dort mit Spaß klären. Der Besuch bietet märchenhafte Eindrücke von einer ursprünglichen Landschaft im Sommer und im Winter.

Info: Naturparkzentrum Westhavelland, Stremmestraße 10, 14715 Milower Land. www.naturparkzentrum-westhavelland.de. Bis März geöffnet von Donnerstag bis Sonntag von 10 bis 16 Uhr und ab April bis Oktober täglich von 10 bis 17 Uhr.

Von Marion von Imhoff