Nauen: 25-jährige Frau wird vermisst

Nauen

Seit dem 29. Januar wird die 25-jährige Milena Melissa K. aus Nauen vermisst. Sie war zuletzt in einer Wohneinrichtung untergebracht und sollte am 29. Januar mit Unterstützung von Polizeibeamten in eine Fachklinik gebracht werden. Sie entzog sich der Maßnahme noch vor dem Eintreffen der Polizei.

Diese junge Frau wird vermisst. Quelle: privat

Anzeige

Milena Melissa K. wurde zuletzt am 29. Januar gegen 11:15 Uhr in Nauen gesehen. Bisherige intensive Suchmaßnahmen der Polizei führten nicht zum Auffinden der Frau. Milena Melissa K. ist ungefähr 1,75 Meter groß mit kräftiger Statur. Sie hat langes, braunes Haar, meist zum Zopf gebunden. Die Frau trägt eine schwarze Jacke, eine schwarze Hose, weiße Nike-Schuhe und einen grauen Schal mit Bommel.

Zeugen um Mithilfe gebeten

Die Polizei bittet dringend Zeugen, die die Vermisste gesehen haben oder sonstige sachdienliche Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben können, sich bei der Polizeiinspektion Havelland unter 03322/275-0 oder jeder anderen Dienststelle zu melden.

Von MAZonline