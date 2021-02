Nauen

Punkt halb sechs klingelt bei Axel Schroeder der Wecker. Denn der 52-Jährige muss pünktlich um halb sieben in seinem Laden in der Gartenstraße 32 in Nauen sein. Dann öffnet das kleine Geschäft: Tabak, Presse, Lotto steht draußen dran. Dabei hat Axel Schroeder auch noch einen mega kurzen Arbeitsweg, denn er wohnt direkt über seinem Laden.

Seit 1984 gibt es das Geschäft – mit Lotto fing alles an. „Mein Vater hatte damals die Idee, in Nauen einen Laden für die staatliche Lotterie der DDR zu eröffnen“, sagt Axel Schroeder. „Und weil meine Mutter damals als Buchhalterin arbeitete, hatte sie quasi auch schon das Rüstzeug, einen eigenen Laden zu führen.“ Enthusiastisch suchte die Familie eine passende Location in Nauen – vergebens. „Da haben wir kurzerhand den alten Stall hier um- und ausgebaut“, sagt Axel Schroeder. Die ganze Familie hatte damals mit angepackt. Da wurde der Fußboden und die Decke eingezogen, Fenster und eine Tür eingebaut. Da Axel Schroeders Vater Architekt war, war die Planung auch kein Problem.

Anzeige

16 Jahre alt war damals Axel Schroeder und er wollte berufsmäßig etwas mit den Händen machen. Bei Ofenbaumeister Hans-Jürgen Spaeter aus Nauen lernte er den Beruf des Ofensetzers und tingelte nach der Wende erstmal durch Süd-Deutschland. Aber da es bekanntlich zu Hause immer am schönsten ist, zog es ihn schon bald wieder nach Nauen, wo er auch als Ofensetzer arbeitete. „Meine Mutter fragte mich später, ob ich nicht Lust hätte, den Lotto-Laden zu übernehmen“, erinnert sich Axel Schroeder. Und er hatte Lust. Am 1. Januar 1996 übernahm er das „Lotto-Ruder“.

Monika Statzkowski ist eine von zwei Mitarbeiterinnen im Lotto-Laden. Quelle: Jeannette Hix

„Nach der Wende hatten wir endlich auch die Möglichkeit, nicht nur Lottoscheine zu verkaufen, sondern auch Getränke, Eis sowie sämtliche Tabak-, Süß- und Zeitungswaren anzubieten. Die Verlage haben uns damals den Laden eingerannt, dass wir ihre Publikationen verkaufen“, erinnert sich der Lottomann. Alte Nauener werden sich vielleicht erinnern, dass die Schroeders im Juli 1991 in der Hamburger Straße einen weiteren Laden eröffnet hatten, den Axel Schroeders Bruder übernahm. Doch schon bald schloss der Laden wieder, weil er sich nicht rechnete. Denn nach und nach siedelten sich in Nauen immer mehr Läden dieser Art an.

„Inzwischen gibt es in Nauen sieben Lotto-Läden und auch bei uns ging der Umsatz zurück. Aber da wir schon so lange am Standort sind, halten uns viele Stammkunden die Treue. Etwa 80 Prozent unserer Kunden kommen schon seit Jahren“, sagt Axel Schroeder, der mit seinen zwei Mitarbeiterinnen alias Monika Statzkowski und Jeannette Hoffmann zwei tolle Mitstreiterinnen hat. „Manchmal sind wir Glücksboten, wenn einer zum Beispiel beim Lotto einen Hauptgewinn einstreicht“, sagt der Lottomann. Drei große Gewinne wie zwei Autos und eine Reise sollen hier bei Sonderauslosungen schon abgesahnt worden sein.

Da sich der Laden in der Gartenstraße direkt gegenüber von der Bushaltestelle befindet und auch eine Schule gleich um die Ecke ist, finden auch viele große und kleine Kunden den Weg in das Geschäft. Die Großen kaufen Fahrkarten und die Kleinen Süßigkeiten. Quelle: Jeannette Hix

„Ich freue mich mit den Leuten wirklich mit“, sagt Axel Schroeder, der als Glücksbote auch schon mal von einem Glückspilz zu einem Schnäpschen aus Axels Regal eingeladen wurde. Da das Geschäft direkt gegenüber von der Bushaltestelle liegt, finden auch viele Wartende den Weg in den kleinen Laden, in dem es auch Fahrkarten gibt. Auch Hermes-Pakete kann man dort abgeben. Aber auch bei den Kids ist der Laden ein Anlaufpunkt. Die verschiedenen Süßigkeiten locken die Schüler an. Neue Produkte prüfe der Meister übrigens immer selbst. „Ich muss doch kosten wie es schmeckt“, sagt Axel Schroeder, der auch seinen 13-jährigen Sohn mit in die süßen Verkostungen mit einbezieht. „In Nauen wohnen aber auch viele ältere Leute. Und der eine oder andere schaut gerne mal bei uns vorbei, um einfach mal ein bisschen über Dies und Das zu plaudern oder sich auch mal den Kummer von der Seele zu reden, wenn zum Beispiel ein lieber Angehöriger verstorben ist“, sagt Axel Schroeder.

Seit 1984 gibt es den Lotto-Laden in Nauen in der Gartenstraße 32

Einmal musste er auch einen Stammkunden trösten, obwohl er einen fetten Lotto-Gewinn abgesahnt hatte. „Der Mann hatte fünf Zahlen richtig getippt und sich anfangs auch sehr gefreut. Doch als sich dann herausstellte, dass er bei seinem sechsten Tipp nur um eine Zahl daneben lag, um den Hauptgewinn zu bekommen, war die Enttäuschung natürlich groß“, sagt Axel Schroeder, der selbst übrigens kaum Lotto spielt. „Da ich aus meinem eigenen Laden keinen Schein entnehmen und ausfüllen darf, müsste ich in einen anderen Lotto-Laden aufsuchen. Doch dafür fehlt mir die Zeit“, sagt der Lottomann.

Von Jeannette Hix