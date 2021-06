Nauen

Darauf haben Sportfans gewartet: Endlich dürfen sie wieder an Sportkursen teilnehmen. Motto: „Oben ohne“ beim Sport – ohne Maske dürfen jetzt alle ran! Bisher waren nur die von Arzt und Krankenkassen speziell verordneten Rehasportkurse möglich. „Ich bin sehr glücklich, dass wir seit 1. Juni wieder richtig loslegen dürfen“, sagt Kursleiterin Sylvia Rahn aus Nauen.

Weil in den Sommerferien Bauarbeiten in der Sporthalle der Grundschule am Lindenplatz (Berliner Straße 16) starten, bietet Sylvia Rahn nun mehrmals die Woche im Stadtpark Nauen Sportkurse an (www.syra-fit.de). Maskenpflicht adieu. Beim Sport wird „oben ohne“ geschwitzt. Auch einen aktuellen Corona-Test muss man nicht mitbringen, genauso wenig wie den Impfausweis.

Drei „G’s“ im Fitnessstudio aber noch Pflicht

Anders sieht es bei den Sportkursen in Fitnessstudios wie „Kraftakt“ und „Sportifit“in Nauen aus, wo auch Sylvia Rahn Kurse gibt. Da müssen die sogenannten drei „G’s“ erfüllt sein. Das heißt im Klartext: Wer beim Sport im Fitnessstudio mitmachen möchte, muss entweder zweimal geimpft sein (plus 14 Tage nach der letzten Impfung) oder eine Coronainfektion bereits überstanden haben (plus sechs Monate) oder einen tagesaktuellen Test mitbringen. Die Auflagen sind aus Sicherheitsgründen nötig, da der Sport im Studio ja ohne Maske durchgeführt wird. Die Maske muss auch weiterhin in der Umkleidekabine, beim Holen der Geräte sowie auf dem Weg zum Sport und danach getragen werden. „Ab Juli sind dann auch wieder Kurse im Rahmen der Rheumaliga möglich“, sagt Sylvia Rahn.

Diese Übung schult das Gleichgewicht und ist gut für den Rücken. Quelle: Jeannette Hix

Die Sportexpertin hat mehrere Trainerkurse absolviert wie den Fitnesstrainer B. Darüber hinaus hat sie eine Ausbildung zum Gesundheitsberater und auch Nordic-Walking- und Aqua-Fitness-Kurse darf sie geben. Außerdem leitet sie spezielle Rehasportkurse zum Beispiel für Leute mit Osteoporose oder Arthrose. Ernährungstipps gibt’s bei Sylvia Rahn gratis dazu.

Von Jeannette Hix