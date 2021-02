Nauen

Nachdem die Polizei am Donnerstag, den 4. Februar, die Öffentlichkeit um Hinweise zu einer vermissten Frau aus Nauen bat, führte der Zeugenaufruf nur wenig später zum Erfolg. Bereits seit dem 29. Januar wurde die 25-jährige Milena Melissa K. aus Nauen vermisst. Sie war zuletzt in einer Wohneinrichtung untergebracht und sollte am 29. Januar mit Unterstützung von Polizeibeamten in eine Fachklinik gebracht werden, hieß es am Donnerstag. Die 25-Jährige entzog sich jedoch der Maßnahme noch vor dem Eintreffen der Polizei.

Milena Melissa K. war zuletzt am 29. Januar gegen 11.15 Uhr in Nauen gesehen worden. Trotz intensiver Suchmaßnahmen der Polizei konnte sie nicht aufgefunden werden. Die Polizei veröffentlichte daher am 4. Februar sowohl ein Foto sowie eine genaue Beschreibung der Frau und bat Zeugen, die die Vermisste gesehen haben oder sonstige sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort geben könnten, um deren Mithilfe.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zeugen um Mithilfe gebeten

Nur einen Tag später, am Freitag, den 5. Februar, konnten die Beamten bereits Entwarnung geben. Zeugen hatten die 25-Jährige am Freitag in Nauen erkannt und daraufhin die Polizei informiert. Wie die Beamten weiter mitteilten, wurde die Gesuchte anschließend „unversehrt in eine Fachklinik gebracht“.

Von MAZonline