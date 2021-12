Nauen nimmt Patienten aus Südbrandenburg auf

Nauen/Rathenow

In den Havelland Kliniken werden 23 Patienten behandelt, die sich mit dem Covid-19 Virus infiziert haben. Das teilten die Kliniken am Freitag mit. Vier von ihnen müssen intensivmedizinisch versorgt werden. Es mussten bereits erste Patienten aus Südbrandenburg aufgenommen werden, da die dortigen Klinik-Kapazitäten aufgrund einer deutlich höheren Inzidenz ausgeschöpft sind. In den Abstimmungsrunden der Brandenburger Kliniken wird davon ausgegangen, dass weitere derartige Verlegungen folgen werden.

Klinik Nauen bereitet sich aus Covid-Ansturm vor

Um sich darauf vorzubereiten, haben die Havelland Kliniken ihre Kapazitäten in den Iso-Bereichen erweitert. Eine zusätzliche Station in der Klinik Nauen wird zur Nutzung als Covid-Station vorbereitet, so dass dann bei erhöhtem Bedarf 50 Betten zur Verfügung stehen. Außerdem wurden die ITS-Kapazitäten für Covid-Fälle auf vier Betten erweitert.

Umwidmung von Betten im Klinikverbund Havelland

Diese Umwidmung von Betten ist nur möglich, weil die Havelland Kliniken dem Aufruf der Landesregierung folgen und ihre planbaren Eingriffe reduzieren. Der Umstand, zwei Kliniken im Landkreis Havelland zu haben, ermöglicht eine Schwerpunktsetzung der Häuser: Nauen ist das Covidhaus, so dass bestätigte Fälle in der Regel hierher verlegt werden. Noch können planbare Eingriffe in der Klinik Rathenow durchgeführt werden, wenn Patienten diesen Standortwechsel akzeptieren. Da Besuche von Angehörigen pandemiebedingt ohnehin nur in Ausnahmefällen möglich sind, empfiehlt die Klinikleitung Patienten im Sinne ihrer Gesundheit diese Chance zu nutzen. Gerade werden alle Vorbereitungen dafür getroffen, stationären Patienten der Havelland Kliniken, die dies möchten, eine Schutzimpfung gegen Covid-19 während des Krankenhausaufenthalts anzubieten. Voraussetzungen sind neben der aktuellen Verfügbarkeit von Impfstoff ein entsprechender gesundheitlicher Zustand und die Befürwortung des behandelnden Klinikarztes.

Schutzmaßnahmen in Havelland Kliniken

Flankierend werden in den Havelland Kliniken sämtliche Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung von Infektionen durchgeführt. Das neue Infektionsschutzgesetz sieht nicht nur für das Personal, sondern auch für Besucher und andere Externe, die die Klinik betreten, zwingend aktuelle Testnachweise vor – unabhängig vom Impfstatus.

Wer Wartezeiten vermeiden will, sollte einen Test vorab in einem der öffentlichen Testzentren kostenfrei durchführen lassen. Dieser darf beim Klinikbesuch nicht älter als 24 Stunden sein. Alternativ muss ein Test vor Ort in der Klinik durchgeführt werden. Besucher und ambulante Patienten der Radiologie und der Ärztlichen Bereitschaftspraxis müssen im Haus eine FFP2-Maske tragen. Patienten, die die Notfallversorgung der Havelland Kliniken aufsuchen müssen, mögen bitte nur dann mit einer Begleitperson kommen, wenn dies wirklich erforderlich ist. Gerade hier gilt es, jedes unnötige Infektionsrisiko zu vermeiden, heißt es bei den Kliniken.

Von MAZonline