17-jähriger Pascal hat Blutkrebs – mehr als 80 Mitschüler werden Stammzellenspender

Kaum hatte Benjamin Liet von der Deutschen Knochenmarkspende gGmbH ( DKMS) am Mittwoch im Hörsaal des Leonardo-da-Vinci-Campus Nauen die letzten Worte seines Vortrages über die Stammzellenspende gesprochen, stürmten die ersten Schüler nach nebenan in den Typisierungsraum.

Nach wenigen Sekunden waren die sechs Tische dort besetzt, so dass sich draußen eine Schlange bildete mit den Mädchen und Jungen, die sich auch als Stammzellenspender registrieren lassen wollten.

Von der „überwältigenden Beteiligung“ war nicht nur Benjamin Liet begeistert, vor allem den 17-jährigen Pascal aus Schönwalde-Glien wird es freuen, wenn er erfährt, wie viele seiner Mitschüler sich bereit erklärt haben, ihm und anderen im Fall der Fälle helfen zu wollen.

Eltern kommen als Spender für eigene Kinder nicht in Frage

Pascal bekam etwa zu Ostern die Diagnose Blutkrebs. Ein Schock für ihn und seine Familie. „Inzwischen liegt mein Sohn auf der Intensivstation im Virchow-Klinikum und wird auf die Stammzellentransplantation vorbereitet“, sagte seine Mutter gegenüber der MAZ. Der voraussichtliche Termin sei der 28. Oktober, wenn tatsächlich der passende Spender gefunden ist und alles klappt.

Mutter Silke (43) ist selbst in der Datenbank der DKMS als potenzieller Spender registriert, wurde aber bisher noch nicht als „genetischer Zwilling“ gebraucht. „Für die eigenen Kinder kommen die Eltern nicht in Frage, höchstens die Geschwister“, sagte Benjamin Liet.

Eine Speichelprobe ist für die Typisierung nötig. Quelle: Jens Wegener

Alle 45 Minuten erkrankt in Deutschland eine Mensch an Blutkrebs, jährlich sind es etwa 32000. Ein Drittel kann dank einer Knochenmarkspende oder Stammzellenentnahme aus dem Familienkreis behandelt und vielleicht geheilt werden, knapp 70 Prozent der Patienten müssen auf die Hilfe fremder Menschen hoffen.

Ein lebenslustiger, offener Junge

Den passenden Spender zu finden – dazu leisten in Deutschland 26 Stammzellspenderdateien, darunter die DKMS ihren Beitrag, in dem sie die Daten ihrer registrierten Personen an das Zentrale Knochenmarkspenderegister für Deutschland (ZKRD) weitergeben. Gesucht werden die Spender im Ernstfall nur über das ZKRD. Die Kosten für eine Typisierung liegen bei 40 Euro, für den Spender selbst fallen keine Kosten an.

Die Mitschüler bei der Typisierung. Quelle: Jens Wegener

Als sich die Krankheit von Pascal auf dem Nauener Campus rumgesprochen hatte, kam sofort die Idee auf, eine Typisierung vor Ort zu machen. Mit der DKMS arbeitet der Campus schon länger zusammen, „aber es ist der erste Aktion auf dem Schulgelände selbst“, so Benjamin Liet.

Schüler aus Pascals Jahrgangsstufe hatten sich bereit erklärt, als Helfer zu fungieren. So auch Jolina Krohne. „Weil wir ja erst ab 17 Jahren als Spender registriert werden dürfen, wollte sich was anderes für Pascal machen“, erzählte die 15-Jährige. Pascal sei ein sehr lebenslustiger und offener Junge. Sie hofft, dass er schnell gesund wird.

Hilfe für Menschen weltweit

Derweil wurden die potenziellen Lebensretter bereits mit Wattestäbchen versorgt, nachdem ein Fragebogen ausgefüllt war. Einer der ersten, der mit einem Stäbchen eine Speichelprobe aus dem Mund zog, war der 18-jährige Janko. „Ich kenne zwar Pascal nicht persönlich, möchte aber trotzdem als Stammzellenspender zur Verfügung stehen. Denn meine Mutter hatte auch Krebs, wenn auch einen anderen, und konnte geheilt werden.“

„Pascal ist es wichtig“, so erzählte seine Mutter, „dass möglichst viele Campus-Schüler sich registrieren lassen, weil damit auch andere krebskranke Menschen weltweit eine bessere Überlebenschance haben.“

Von Jens Wegener