2000 Euro für die DLRG in Nauen

Nauen

Nauens Bürgermeister Manuel Meger (LWN), Nils Jungius vom Ortsverband Nauen der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) , Andreas Zahn vom Fachbereich Bildung und Soziales der Stadt Nauen sowie DLG-Geschäftsführer Carsten Zieris trafen sich in dieser Woche zur Spendenübergabe auf dem Gelände des Stadtbades.

2000 Euro gehen in diesem Jahr aus dem Spendentopf der Stadt Nauen an den Ortsverband der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG). Zu den Spendern gehört unter anderem die Wasser- und Abwasserverbandes Havelland (WAH). „Über eine neue Qualität in der Kooperation zwischen der Stadt und der DLRG freue ich mich sehr, da sie nicht nur der Sicherheit der Badegäste zugutekommt“, sagt Manuel Meger.

Geld dient der Ausbildung der Rettungsschwimmer

Nils Jungius von der DLRG ergänzt: „Das Ziel der Kooperation zwischen der Stadt Nauen und der DLRG entspricht unserem Slogan: Die DLRG macht aus Nichtschwimmern Schwimmer und aus Schwimmern Rettungsschwimmer.“ Mit dem Geld wird das Material beschafft, dass für die Ausbildung der Rettungsschwimmer benötigt wird. Wir hatten im letzten Jahr durch die Corona-Lage nur geringe Einnahmen, sodass wir auch wenig in die Ausbildung investieren konnten.

Andreas Zahn von der Stadtverwaltung wiederum schätzt die Aktivitäten der DLRG auch in seinem Ressort. „Die DLRG unterstützt uns ungemein, auch mit Blick auf den Schwimmunterricht in den Schulen. Der Anteil der Nichtschwimmer wird immer größer, womit auch die Gefahr des Ertrinkens nicht nur in dieser Altersgruppe, sondern in der Bevölkerung insgesamt, wächst“, schildert er.

Über Wasser halten können ist nicht schwimmen

Nils Jungius kann diesen Trend nur bestätigen: „Die Kinder sagen mir zwar oft, dass sie schwimmen können, da die Kinder heutzutage oft einen Zugang zum Swimmingpool haben. Jedoch sinkt die Qualität des Schwimmens. Viele der jungen „Schwimmer“ seien oftmals nicht in der Lage, eine 25-Meter-Bahn am Stück zu schwimmen“, bemängelt der erfahrene Rettungsschwimmer.

Schließlich freut sich auch DLG-Geschäftsführer Carsten Zieris über ein gut besuchtes Stadtbad. Die stadteigene Dienstleistungsgesellschaft Nauen GmbH ist Betreiberin des Freibades. „Das Stadtbad ist auch überregional sehr beliebt. Das liegt unter anderm an den generationsübergreifenden Freizeitmöglichkeiten, die das Bad seinen Gästen bietet“, sagt Zieris. Nach derzeitigem Stand ist laut Stadtbadchef der Saisonstart für Samstag, 15. Mai, geplant.

Von MAZonline