25 Jahre da-Vinci-Campus

Es waren drei Räume im benachbarten Oberstufenzentrum Nauen, in dem die ersten Schüler im August 1995 unterrichtet wurden. Drei Räume, fünf Lehrer und etwa 40 Schüler. Der Jahresetat lag irgendwo bei 50 000 D-Mark. So startete der Verein „Neue Schule Nauen“ mit seiner privat geführten Schule in der Funkstadt. Als im November 1995 das erste Schulgebäude stand, nannten es die Nauener auch gern „ Bretterschule“.

16 Millionen Euro Jahresumsatz

Längst ist daraus der Leonardo-da-Vinci-Campus Nauen geworden: 1100 Schüler, mehr als 150 Lehrer, diverse Gebäude und Sportanlagen gehören zum Ensemble. „Wir sind ein mittelständisches Unternehmen“, sagt Geschäftsführerin Irene Petrovic-Wettstädt und ergänzt: „Der Jahresumsatz liegt bei 16 Millionen Euro.“

Campus Nauen: Blick in die Zukunft.

An den Erfolg einer privaten Schule in Nauen habe sie zwar geglaubt, war sich aber natürlich überhaupt nicht der Aufgabe bewusst, die auf sie zukam, erinnert sich Petrovic-Wettstädt an die Anfänge. Inzwischen ist der Campus aus der Bildungslandschaft im Osthavelland nicht mehr wegzudenken. Elf Häuser sind mittlerweile entstanden. Insgesamt wurden seit Beginn etwa 12 Millionen Euro investiert.

Wagnis – bis heute

„Es war ein Riesenwagnis angesichts der Wahrnehmung von freien Schulen in den neuen Bundesländern und es ist bis heute ein Risiko“, erklärt Petrovic-Wettstädt. Trotzdem gibt es derzeit gerade zwei weitere Baustellen auf dem Campus: Eine zweite Sporthalle und ein Kreativitätsgebäude mit Theatersaal entstehen.

Von der Kita bis zum Abitur

Der große Vorteil des Campus: Von der Kita bis zur Gesamtschule oder dem Gymnasium können Kinder und Schüler auf dem Areal zwischen „Zu den Luchbergen“ und der Alfred-Nobel-Straße lernen. „Wir haben ein ineinander greifendes pädagogisches Konzept. Die Schüler werden ermutigt, Eigenverantwortung zu übernehmen. Wir legen Wert auf Toleranz, Verständnis, Respekt und konsequentes Handeln allen Menschen gegenüber“, begründet die Geschäftsführerin den Erfolg.

Campus Nauen: viele kreative Angebote.

Die Kita-Kinder und Schüler kommen heute zum großen Teil aus dem Landkreis Havelland. Das war zu Beginn noch anders, als viele Berliner dieses Angebot in Nauen nutzten. „Immer wieder höre ich das Vorurteil, auf dem Campus wären nur Kinder von gut betuchten Eltern“, sagt Irene Petrovic-Wettstädt. Dem sei nicht so. „Das Schulgeld richtet sich grundsätzlich nach dem Verdienst der Eltern. Wir haben viele Kinder von Hartz IV-Empfängern oder Wenigverdienern. Wer aufgenommen wird, darüber entscheiden die Schulleiter und die Geschäftsführerin.“

150 Lehrer

Immer wieder eine Herausforderung sei es, Lehrer für den Campus zu finden. Denn: „Die verdienen bei uns weniger als an einer staatlichen Schule“, weiß Petrovic-Wettstädt. Deshalb lege man Wert darauf, „dass die Lehrer sich mit ihrer Persönlichkeit und ihren Hobbys in die Campusangebote einbringen können. Die Schüler sollen den Lehrer auch als Menschen kennenlernen. Das kommt auch bei den Pädagogen gut an, so dass wir bisher immer ausreichend Bewerbungen hatten.“ Die derzeit 150 Lehrer kommen aus Potsdam, Berlin und dem Havelland.

Campus Nauen

Ein geringer Krankenstand und gutes Teamwork – das sind weitere Bausteine, mit denen der Da-VinciCampus punkten kann. „Bei uns fällt kein Unterricht aus. Wenn einer krank ist, springt ein anderer Lehrer ein, auch wenn es Überstunden mit sich bringt“, so die Geschäftsführerin.

Setzen auf Digitalisierung

Bezahlt mache sich jetzt, nicht nur während der Corona-Pandemie, dass der Campus von Anfang an der Digitalisierung höchste Priorität eingeräumt habe. Jeder Schüler in der Gesamtschule und fast jeder im Gymnasium arbeite mit einem eigenen, selbst finanzierten Tablet. Das sei Grundausstattung. „Und wenn sich jemand das nicht leisten kann, versuchen wir über den Sozialfonds des Landes Brandenburg Mittel zu bekommen“, versichert Irene Petrovic-Wettstädt.

Drei Schulen auf dem Campus Die Grundschule mit 370 Schülern. Profile können nach individuellen Neigungen gewählt werden: Neue Medien, Handwerk, Naturwissenschaften, Soziales, Sport, Jahrgang 1-4 mit Schach und Computer, Spanisch. Gesamtschule mit 300 Schülern. 2020 gibt es den ersten Abiturjahrgang an der Gesamtschule. Schwerpunkte sind Sport und Kreativität. Gymnasium mit 420 Schülern. Profile: Medien und Kommunikation, Wirtschaft und Nachhaltigkeit, Luft- und Raumfahrt, International Baccalaureate – nur der Campus darf in Berlin und Brandenburg parallel das IB und das deutsche Abitur vergeben.

Die Feier zum 25. Geburtstag des Leonardo-da-Vinci-Campus Nauen musste wegen der Corona-Pandemie verschoben werden. Die Campusleitung und die Schüler, Kinder und Eltern hoffen, dies im Herbst nachholen zu können.

Von Jens Wegener