30 Jahre GWV Ketzin: Moderate Mieten, Leerstand fast null

Ketzin/Havel

Wer heute eine Mietwohnung sucht in der Havelstadt Ketzin, muss Geduld mitbringen. Viel Geduld. Was sich auf den ersten Blick und aus der Sicht des Suchenden negativ anhört, ist für Doreen Wagenschütz eine Bestätigung der guten Arbeit ihres Teams. Die Geschäftsführerin der Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Ketzin mbH (GWV) bilanziert: „Der Leerstand bei derzeit 997 eigenen Wohnungen beträgt knapp ein Prozent. Vor 20 Jahren lag die Quote noch bei sieben Prozent.“ Ein Zeichen dafür, dass die GWV in den letzten Jahren viel in die Instandsetzung der Wohnungen investiert hat.

Im Sommer vor 30 Jahren wurde das Unternehmen gegründet. Vertreter aus den damals noch eigenständigen Gemeinden Elstal, Buchow-Karpzow, Hoppenrade, Priort, Wustermark, Wachow, Zachow und der Stadt Ketzin verständigten sich auf den Namen Gemeinnützige Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Ketzin und den Geschäftsführer Erhard Zeine.

Jubiläumsfeier wird 2021 nachgeholt

Heute sind die Kommunen Ketzin/ Havel, Wustermark und Nauen die drei Gesellschafter. Zehn Angestellte und ein Azubi arbeiten neben der Geschäftsführerin in dem Unternehmen, das den Titel GWV in „Gemeinschaftlich, Wohnen, Verbindet“ geändert hat. Neben den eigenen Wohnungen (603 in Ketzin/ Havel, 210 in Nauener Ortsteilen und 184 in Wustermarker Ortsteilen) verwaltet die Gesellschaft 450 Wohnungen, 35 Gewerbeeinheiten und 58 sonstige Objekte für private Eigentümer sowie 59 Wohnungen, fünf Gewerbeeinheiten und 14 sonstige Objekte für kommunale Eigentümer.

Neue Farbe erhielt der Wohnblock in Groß Behnitz. Quelle: PRIVAT

Gefeiert wurde das Firmenjubiläum in Pandemie-Zeiten natürlich nicht, aber, so die Geschäftsführerin, „das wollen wir im Sommer 2021 Juli nachholen. Gemeinsam mit unseren Mietern ist ein Fest an der Havelpromenade in Ketzin geplant.“

Viel Geld in die Sanierung gesteckt

Gründe gibt es genug zum Feiern. Neben dem minimalen Leerstand hat die GWV die Mieten trotz diverser Kostensteigerungen moderat gehalten. Die Preise bewegen sich zwischen 4,80 Euro und 5,50 Euro je Quadratmeter, im Schnitt sind es 5,06 Euro. Doreen Wagenschütz, die seit zehn Jahren in der GWV ist und im März 2018 die Leitung von Heinz Kreutzer übernommen hat, erklärt: „Von 2003 bis 2019 gab es bei uns überhaupt keine Mieterhöhungen. Erst 2019 mussten wir im Mühlenweg in Ketzin eine Anpassung von 15 Prozent vornehmen, gleiches auch 2020 bei den beiden Plattenbauten in der Rosa-Luxemburg-Allee in Elstal. Nicht ein Mieter hat sich darüber beschwert.“

2016 wurde das Ensemble in der Feldstraße in Ketzin eingeweiht. Quelle: PRIVAT

Viel Geld ist über die Jahre in die Modernisierung von Wohnungen gesteckt worden, nicht nur in Ketzin, auch in Wustermarker und Nauener Ortsteilen. Doreen Wagenschütz erinnert an den Anbau des ersten Fahrstuhls an ein Wohngebäude in Ketzin im Jahr 2008/09 im Mühlenweg in Ketzin für das altersgerechte Wohnprojekt, an die energetische Sanierung der Wohnhäuser Am Umspannwerk in Wustermark, in der Behnitzer Dorfstraße in Groß Behnitz oder an die Balkon- und Fassadenerneuerung in der Rosa-Luxemburg-Allee in Elstal. Auch im Mühlenweg und in der Fontanesiedlung in Ketzin sind die neu gestalteten Fassaden der Wohnblöcke nicht zu übersehen.

Größte Baustelle ist „Am Stadtpark“ in Ketzin

Getoppt wurde das vom ersten großen Neubau mit 20 Wohneinheiten in der Feldstraße in Ketzin im Jahr 2016 und vom derzeit laufenden Neubau Am Stadtpark in Ketzin. „Allein für dieses Vorhaben wurde zwei Jahre geplant, unter anderem die teure Tiefgarage weggelassen, weil wir am Ende des Tages eine schwarze Null brauchen“, so Wagenschütz. Im Juni dieses Jahres war dann Baubeginn für den Komplex mit 23 Wohnungen, eine Tagespflege und eine Demenzwohngruppe. 2022 sollen die Mieter einziehen. „Die Nachfrage für diese Wohnungen ist schon jetzt sehr groß, was uns zeigt, wie hoch der Bedarf ist“, so Wagenschütz. Und der Bedarf nach Wohnraum in der Havelstadt werde noch steigen, wenn es gelingt, die Bahnverbindung zwischen Ketzin und Wustermark wieder aufleben zu lassen, ist sich die Geschäftsführerin sicher.

Anfragen nach einer Wohnung gibt es bei der GWV immer wieder. Bei der Auswahl der Neumieter würden die Bestandsbetreuer der GWV eine wichtige Rolle einnehmen, so Wagenschütz. „Sie führen die Gespräche mit den Bewerbern und schätzen dann ein, ob jemand in das bestehende Gefüge der Mieter in einem Wohnblock passt.“

In Corona-Zeiten sind die regulären Sprechstunden bei der GWV ausgesetzt worden, aber nach terminlicher Vereinbarung können Mieter ihre Fragen, Sorgen oder Hinweise loswerden.

Von Jens Wegener