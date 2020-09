Staaken

„Das hör ich eigentlich fast jeden Tag“, sagt Mhamdi Farid. Der Gastronom betreibt in Staakens Torweg das Restaurant „Café Soleil“ und da gibt es viele Gäste, die ihm erzählen: Dieser Teil von Staaken hat mal zur DDR und nicht zu Berlin gehört. Und so kennt Mhamdi Farid auch einiges über die Geschichte des Hauses, das einst das Volkshaus war und in dem vor ihm auch mal die Bäckerei Madler aus Dallgow ihre Waren verkaufte.

Mhamdi Farid führt im einstigen Volkshaus ein Restaurant. Quelle: Marlies Schnaibel

Seit drei Jahren betreibt der 39-Jährige das Café, auch im schweren Coronajahr geht ihm nicht die Freundlichkeit aus. Seit August wird wieder zum beliebten Brunch eingeladen, die Küche hat viele deutsche Klassiker wie Currywurst und Serviettenknödel auf der Karte. Die Geschmacksnerven von Ost und West liegen gar nicht so weit auseinander.

Anschluss auf doppelte Weise

Der westliche Teil von Staaken war ein Sonderfall der deutschen Teilung. Und die fand hier vor 30 Jahren auf doppelte Weise ihren Abschluss. Der Ort kam in ein vereintes Deutschland und in ein vereintes Berlin. Dafür hatte er am 3. Oktober 1990 das Bundesland Brandenburg verlassen, mehr als 40 Jahre hatte West-Staaken politisch zum Osten gehört, war Teil des Kreises Nauen und des Bezirks Potsdam. Das hatte zu der politisch-geografischen Formulierung geführt: West-Staaken liegt im Osten und Ost-Staaken im Westen.

Die Staakener hatten sich diesen Sonderfall nicht ausgesucht. Die Siegermächte hatten nach der deutschen Teilung und der Teilung von Berlin festgestellt, dass die Landebahnen der Flughäfen Staaken und Gatow jeweils über die Grenze zwischen SBZ und Britischem Sektor ragten. Sie lösten das Problem, indem sie den Briten Kladow zuschlugen und den Russen Halb-Staaken. Über Nacht war somit Anfang 1951 der Nennhauser Damm und der Finkenkruger Weg eine Grenze. Die Friedhofsmauer an der Kirche war zu einer Staatsgrenze geworden.

Sozialistische Großbetriebe

Das Industriegelände rund um die einstigen Zeppelinhallen wurde zum Industriezentrum für den Kreis Nauen. Tausende aus Falkensee, Dallgow und Umgebung arbeiteten hier: VEB Polymat, VEB Plastverarbeitungswerk und VEB Quarzschmelze gehörten zu den Großbetrieben. Einstige Kasernen – gebaut 1935 bis 1938 für den Fliegerhorst – wurden in den 1950er-Jahren zum Kreiskrankenhaus „Dr. Georg Benjamin“ ausgebaut. Hier kamen viele Havelländer zur Welt, darunter selbst Eiskunstlaufstar Katharina Witt. Der Alltag in Staaken war ein sozialistischer Alltag geworden.

Neue Wege für 4000 Staakener

Aber mit der Wende öffneten sich für die damals etwa 4000 Staakener neue Wege. Schon bald forderten viele von ihnen den Wiederanschluss an Berlin. Im April 1990 hatte der Spandauer Bezirksbürgermeister Werner Salomon ( SPD) in einem Brief an den Regierenden Bürgermeister Walter Momper ( SPD) gefordert, den abgetrennten Ortsteil West-Staaken wieder zu einem Teil von Berlin zu machen. Der damalige Bürgermeister von West-Staaken und ehemalige Pfarrer Peter Radziwill ( SPD) forderte eine Beteiligung von West-Staaken an diesem Prozess. Die Ereignisse überschlugen sich, viele Versammlungen fanden im Volkshaus statt. Da musste ein Versammlungsleiter schon mal rufen: „Ruhe, oder ich lasse den Saal räumen.“ Die ehemalige HO-Gaststätte gehörte seit dem 1. Mai 1990 zur Holig GmbH, die das Haus sanierte und Ende Mai erfrischt wieder öffnete.

Landkreis Nauen gegen Wiederangliederung

Während die einen den Anschluss an Berlin herbeisehnten, hatten andere enorme Ängste. Dabei ging es vor allem um Grundstücksverkäufe, Mieterschutz und sogenannte Westgrundstücke. Der Landkreis Nauen und der Landrat Burkhard Schröder ( SPD) sprachen sich damals gegen die Wiederangliederung West-Staakens an Berlin-Spandau aus. Schröder verwies darauf, dass dem Landkreis eine Menge Steuereinnahmen verloren gingen, dass die Gewerbetreibenden in Berlin einen höheren Steuersatz zu zahlen hätten und dass Wohnungsmieten im Osten langsamer wachsen würden. Selbst die niedrigere Kfz-Steuer im ländlichen Bereich wurde als Argument angebracht.

Wechselnde Zuordnung Am 1. Februar 1951 wurde West-Staaken von der DDR-Volkspolizei besetzt. Der Ort wurde vom Ost-Berliner Bezirk Mitte aus regiert. Am 1. Juni 1952 wurde die Verwaltung auf die DDR-Kommune Falkensee übertragen. Formal gehörte West-Staaken weiterhin zu Groß-Berlin, bis am 1. Januar 1961 die Eingliederung nach Falkensee erfolgte. 1971 wurde West-Staaken wieder ausgegliedert und bildete die Gemeinde Staaken in der DDR, Kreis Nauen im Bezirk Potsdam. Die Einwohnerzahl betrug damals 4146.

Aber die Ereignisse überrollten die politischen Debatten. Der Alltag änderte sich. Sichtbare Zeichen: Der 63er Bus fuhr ab dem 21. Juli vom Bahnhof Albrechtshof zum Rathaus Spandau und bot nach 40 Jahren wieder eine direkte Busverbindung; auf dem Gelände der Grenzübergangsstelle Staaken etablierte sich ein bunter Markt mit landwirtschaftlichen Produkten aus dem Kreis Nauen: Angeboten wurden unter anderem Zierpflanzen aus der Osthavelländischen Agro GmbH Markee, „Kartoffeln und große Möhren“ (wie die Zeitung damals hervorhob) von der LPG Dallgow und „frische Landeier“ aus dem FBS Falkensee (VEB Frischeier, Broiler- und Schweinemast). Unternehmungslustige Staakener eröffneten erste Geschäfte, das Eiscafé „Manuela“ kam schon vor der Währungsunion.

Kladower blieben Berliner

Die Einheit Staakens war nicht aufzuhalten. Die Kladower blieben allerdings Berliner, sie wollten ihren Zwangstausch von 1951 nicht rückgängig machen.

Von Marlies Schnaibel