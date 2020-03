Nauen

Der Rewe-Markt Stefan Woye in Nauen reagiert auf die Coronakrise und bietet ab Montag, 23. März, spezielle Öffnungszeiten für Senioren und körperlich eingeschränkte Personen an. Der Markt öffnet dann jeweils montags und freitags von 6 bis 7 Uhr extra für diese Personengruppen.

„Besonders Senioren sind durch die Corona-Pandemie gefährdet, die sich rasant ausbreitet. Gerade sie sollen es daher vermeiden, sich in Menschenmengen aufzuhalten. Daher öffnet unser Markt an zwei Tagen in der Woche – montags und freitags – jeweils eine Stunde früher als sonst“, erklärt Stefan Woye in einer Pressemitteilung.

Der Marktchef richtet dabei die dringende Bitte an die übrige Bevölkerung, diese geänderten Öffnungszeiten auch wirklich nur den Senioren und körperlich eingeschränkten Menschen zu überlassen. Die regulären Öffnungszeiten gelten nach wie vor.

Einige Supermärkte etwa in Irland, Großbritannien, Norwegen und Belgien haben bereits damit begonnen, die in der Coronakrise besonders gefährdeten Senioren beim Einkaufen zu unterstützen. In anderen Supermärkten wird derweil vor allem auf die Zwei-Meter-Abstandsregelung auf der Verkaufsfläche aber insbesondere im Kassenbereich hingewiesen.

Von Philip Rißling